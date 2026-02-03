Bumba este prima văcuță din România tratată pentru cancer și câțiva oameni cu suflet luptă din răsputeri să o salveze

2 minute de citit Publicat la 16:39 03 Feb 2026 Modificat la 16:40 03 Feb 2026

Bumba este prima văcuță din România tratată pentru cancer FOTO: Facebook/ Kola Kariola

Asociația Kola Kariola, care este foarte dedicată ajutorării animalelor fără stăpân din România, a povestit pe pagina de pe o rețea socială despre Bumba, prima văcuță din România care este tratată pentru cancer. Bumba a ajuns la Sanctuarul Nima, un loc creat special pentru animale salvate, apoi a fost internată la Cluj, pentru că lupta ei este una „reală și grea”. Oamenii din jurul ei sunt dedicați sută la sută pentru a o salva.

Evident, această luptă presupune niște eforturi uriașe și Bumba are nevoie de ajutor și donații, iar datele necesare se află la finalul materialului.

Povestea văcuței este una deosebit de emoționantă, iar asociația Kora Kariola a spus-o pe Facebook și noi o redăm integral:

Bumba este prima văcuță din România tratată pentru cancer FOTO: Facebook/ Kola Kariola



„Vă rugăm din suflet să citiți și să distribuiți. ?

Noi știm ce înseamnă lupta cu cancerul. Știm ce înseamnă să nu renunți, chiar și atunci când fiecare zi aduce incertitudine, frică și costuri uriașe. Știm asta pentru că am luptat și noi până la capăt. Pentru Costi. Cu tot ce am avut.

De aceea, astăzi, nu putem rămâne indiferenți. Este fantastic ceea ce fac acesti oameni!

Ea este Bumba.

O văcuță și este, în acest moment, prima văcuță din România tratată pentru cancer.

Bumba a fost salvată de două ori.

Prima dată, atunci când a fost scoasă dintr-un destin care însemna moarte sigură și dusă în Sanctuarul Nima, primul sanctuar de văcuțe din România, un loc creat special pentru animale salvate, unde viața lor contează cu adevărat.

A doua oară, atunci când oamenii din sanctuarul ei au primit diagnosticul crunt: cancer, și au decis că nu renunță și că vor lupta pentru ea cu toate forțele.

Astăzi, Bumba este internată la Cluj.

Lupta ei este una reală, grea, dusă zi de zi.

O luptă în care oamenii ei nu se dezlipesc de ea, asumând eforturi uriașe, costuri imense, oboseală și o ambiție incredibilă de a reuși într-o luptă în care, de obicei, nimeni nu luptă.

Pentru medici, acest caz este o premieră absolută.

Totul este nou.

Nu există protocoale clare, nu există tratamente standard pentru cancer la văcuțe. Fiecare decizie este un pas în necunoscut, luat cu responsabilitate, curaj și multă muncă.

Bumba este prima văcuță din România pentru care s-a ales tratamentul, nu abandonul. În mod normal, astfel de cazuri nu ajung niciodată aici.

Drumul este abatorul.

În cazul Bumbei, oamenii ei au ales viața. Are o șansă la viață pentru un singur motiv: are oameni care luptă pentru ea. Oameni minunați, care au ales iubirea în locul indiferenței și speranța în locul renunțării.

Această luptă pentru noi este un simbol. Este despre cum arată iubirea atunci când merge până la capăt.

Este despre medici care încearcă, oameni care speră și o viață care vrea să trăiască.

Ne dorim ca acest caz să ajungă și în atenția presei, pentru că este cu adevărat un caz unic în România și pentru că această luptă merită să fie cunoscută.

Vă rugăm. Vă implorăm.

Pentru Bumba.

Pentru oamenii ei.

Pentru medicii care luptă alături de ea.

Pentru această șansă la viață.

? Bumba vrea să trăiască

Dacă alegi să o ajuți, lasă un semn.

Un comentariu.

Un „Bumba”.

O inimă albă. ?

Pentru ca ea să știe că nu luptă singură.

Pentru ca oamenii ei și medicii să știe că nu sunt singuri.

Pentru ca această luptă să fie dusă împreună.

Dacă ai donat sau dacă vrei să ne fii alături, te rugăm să lași în comentarii:

„? Bumba vrea să trăiască”

? Donații dedicate cazului Bumba

? Donație cu cardul:

https://sanctuarnima.ro/bumba-vrea-sa-traiasca/

Fundația Siddhartha

Cont lei: RO17INGB0000999906469244

Cont euro: RO23INGB0000999908760567

Swift: INGBROBUXXX

ING Bank

PayPal: [email protected]

Revolut: https://revolut.me/nimasanctuary

SMS 2€: text NIMA la 8845

SMS 5€: text ADOPT la 8835

? Alte metode de susținere:

https://sanctuarnima.ro/implica-te/

Vă mulțumim tuturor celor care alegeți să fiți parte din această luptă.

Fiecare gest contează.

Fiecare inimă contează”.