Cea mai bătrână pisică din lume a trăit cu o dietă mai puțin obișnuită. Pentru ce primea vin roșu la fiecare două zile

Creme Puff a trăit până la uimitoarea vârstă de 38 de ani și 3 zile. Foto: Getty Images

Cine nu și-ar dori ca animalele de companie să trăiască veșnic? Din păcate, doar câteva dintre ele ajung la vârste cu adevărat impresionante – tocmai de aceea, poveștile lor merită sărbătorite, scrie IFL Science.

38 de ani și 3 zile – un record greu de egalat

Creme Puff a fost o pisicuță tărcată care a trăit în Austin, Texas, alături de stăpânul ei, Jake Perry. Născută pe 3 august 1967, ea a murit pe 6 august 2005 – la uimitoarea vârstă de 38 de ani și 3 zile, intrând astfel în Cartea Recordurilor Guinness ca cea mai longevivă pisică din lume.

Și mai interesant e că Jake Perry a deținut și recordul anterior, cu o altă pisică, Grandpa Rex Allen, care a trăit 34 de ani.

Care a fost secretul longevității lor?

Într-un interviu acordat în 2015 publicației Atlas Obscura, Perry a povestit despre alimentația pisicilor sale. Pe lângă hrană uscată obișnuită, Creme Puff primea un mic dejun gătit în casă: ouă, bacon de curcan, broccoli, cafea cu frișcă, și – la fiecare două zile – câteva picături de vin roșu, „pentru circulația sângelui”, spunea el.

Speranța medie de viață pentru o pisică este între 11 și 12 ani, în funcție de rasă și stil de viață. Totuși, unele pot ajunge la 20 de ani. Pisici precum Creme Puff sunt, cu adevărat, excepții de la regulă.

Flossie – actuala deținătoare a titlului

Titlul de cea mai bătrână pisică în viață îi aparține în prezent lui Flossie, o pisică din Anglia care a ajuns în grija organizației de caritate Cats Protection. Când voluntarii i-au verificat dosarul medical, au fost șocați: Flossie avea 27 de ani.

„Am fost uluiți când am văzut că are 27 de ani,” a declarat Naomi Rosling, coordonatoare la Cats Protection, în 2022. Stăpâna actuală, Vicki, a spus: „Știam că Flossie este specială, dar nu mi-am imaginat că voi locui cu o deținătoare de record mondial.” Coincidență interesantă – atât Vicki, cât și Flossie s-au născut în același an.

Dar s-ar putea să existe o pisică și mai bătrână...

Un britanic din Stockport, Leslie Greenhough, a declarat pentru BBC că pisica sa, Millie, ar fi împlinit recent 30 de ani. Din păcate, nu există documente clare care să-i ateste vârsta – soția lui Leslie, cea care a adoptat pisica de mică, a decedat între timp – așa că Millie nu poate fi omologată oficial de Guinness World Records.