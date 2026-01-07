Mafuko, o gorilă de munte dintr-o specie pe cale de dispariție, a născut doi pui gemeni

2 minute de citit Publicat la 18:30 07 Ian 2026 Modificat la 18:34 07 Ian 2026

Ultima naștere a unor gorile de munte gemene în Parcul Național Virunga a avut loc în septembrie 2020.Foto: National Park Virunga/Facebook

Mafuko, o gorilă de munte dintr-o specie pe cale de dispariție, a născut doi pui gemeni într-un parc național din estul Republicii Democrate Congo. Evenimentul este unul rar pentru aceste primate pe cale de dispariție și paznicii parcului sunt pregătiți să intervină în orice moment dacă puii sunt în pericol, au spus conservaționiștii din Parcul Național Virunga, potrivit BBC.

Urmăritorii comunitari, care au descoperit-o sâmbătă pe Mafuko, în vârstă de 22 de ani, îmbrățișându-și nou-născuții, au declarat că mama și cei doi pui ai săi, ambii masculi, păreau să fie bine și sănătoși.

Se estimează că nașterile de gemeni reprezintă aproximativ 1% din totalul nașterilor de gorile de munte, deși date exacte nu sunt larg disponibile.

Virunga, situat într-o zonă predispusă la conflicte din RD Congo, este cel mai vechi și cel mai mare parc național din Africa și a fost înființat în urmă cu 100 de ani pentru a proteja gorilele de munte, din care mai există mai puțin de 1.100 în sălbăticie.

Potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), care întocmește Lista Roșie a speciilor amenințate, gorilele de munte se găsesc doar în Virunga și în parcuri naționale de peste graniță, din Rwanda și Uganda.

Ultima naștere a unor gorile de munte gemene în Parcul Național Virunga a avut loc în septembrie 2020.

Mafuko însăși a născut gemeni în 2016, dar ambii pui au murit în decurs de o săptămână.

Gorilele tinere depind în totalitate de mamele lor pentru îngrijire și transport și sunt extrem de vulnerabile într-un mediu care poate fi periculos, unde acționează braconieri și numeroase grupări armate.

Autoritățile parcului afirmă că au fost puse în aplicare măsuri suplimentare de monitorizare și protecție pentru a asigura supraviețuirea gemenilor în această perioadă critică.

Paznicii parcului vor observa îndeaproape tânăra familie și vor oferi sprijin dacă va fi necesar, au declarat aceștia.

Sarcina unei gorile durează aproximativ opt luni și jumătate, iar femelele nasc de obicei un singur pui la fiecare patru ani.

Potrivit conservatoriștilor din Virunga, Mafuko are ea însăși o istorie remarcabilă de supraviețuire. Născută în 2003 în familia Kabirizi, și-a pierdut mama în urma unui atac armat când avea patru ani. S-a alăturat familiei Bageni la vârsta de 10 ani și, până în prezent, a fost însărcinată și a născut de cinci ori.

Conservatoriștii din Virunga, care este sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, spun că ultimii ei pui reprezintă un impuls important pentru eforturile de protejare a acestei specii pe cale de dispariție.

Datorită patrulelor anti-braconaj și programelor comunitare, susținute de Uniunea Europeană și UNESCO, numărul gorilelor de munte din Virunga a crescut lent în ultimul deceniu.

Acest succes, documentat de IUCN și alți parteneri, a dus la îmbunătățirea statutului lor, de la „în pericol critic” la „în pericol”, în 2018.

Virunga se întinde pe 7.800 de kilometri pătrați și adăpostește un peisaj uimitor de divers – de la vulcani activi și lacuri vaste până la păduri tropicale și munți.