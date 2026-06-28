Cea mai ciudată pisică din lume continuă să apară în locuri unde nimeni nu se așteaptă

Servalul aleargă cu viteze de până la 64 km/h și sare aproape trei metri în aer. Foto: thislandiskeniake / Instagram

Puțini oameni au auzit de servalul negru, una dintre cele mai rare și misterioase feline sălbatice din Africa. Cu picioare extrem de lungi, urechi uriașe și o blană complet neagră, acest animal pare desprins dintr-o legendă, potrivit BBC Science Focus.

Servalul obișnuit, cunoscut științific drept Leptailurus serval, este o felină de talie medie răspândită în mai multe regiuni ale Africii. Are corp suplu, gât lung și pete negre pe o blană aurie, ceea ce îi conferă un aspect elegant, asemănător unei combinații între o pisică și un ghepard.

Varianta neagră reprezintă însă o adevărată raritate. Culoarea sa este rezultatul melanismului, o modificare genetică ce determină producerea unei cantități mult mai mari de pigment în blană. Astfel, animalul capătă un aspect aproape complet negru, deși în anumite condiții de lumină se mai pot observa discret petele caracteristice, cunoscute drept „pete fantomă”.

Aleargă cu viteze de până la 64 km/h și sare aproape trei metri în aer

Aspectul său este impresionant, dar și abilitățile fizice sunt pe măsură. Servalul are cele mai lungi picioare raportate la dimensiunea corpului dintre toate speciile de feline. Poate atinge aproximativ jumătate de metru înălțime la umăr, alerga cu viteze de până la 64 km/h și sări aproape trei metri în aer.

Aceste calități îl ajută să vâneze mamifere mici, reptile și amfibieni, dar și să scape de prădători precum leoparzii, hienele sau câinii sălbatici africani.

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La fel de remarcabile sunt urechile sale. Nicio altă felină nu are urechi atât de mari în raport cu dimensiunea capului. Acestea conțin 22 de mușchi și se pot roti independent, oferindu-i un auz excepțional.

Rata de succes la vânătoare este mult peste cea a leilor sau leoparzilor

Servalii vânează adesea în iarbă înaltă, unde prada este aproape imposibil de observat. Cu ajutorul auzului extrem de fin, ei pot localiza rozătoare sau alte animale chiar și atunci când acestea se află sub pământ. Împreună cu agilitatea lor, aceste adaptări îi transformă în unii dintre cei mai eficienți vânători din lumea felinelor. Rata lor de succes depășește 50%, mult peste cea a leilor sau leoparzilor.

Mult timp s-a crezut că servalii negri trăiesc aproape exclusiv în zone montane împădurite situate la peste 2.000 de metri altitudine, precum Aberdare Mountains sau Ethiopian Highlands. În aceste regiuni, blana închisă la culoare le-ar putea oferi un avantaj prin camuflarea în umbrele pădurii.

Totul s-a schimbat însă când exemplare de serval negru au fost observate în Tsavo Ecosystem, cea mai mare zonă sălbatică protejată din Kenya. Descoperirea i-a surprins pe cercetători, deoarece habitatul este predominant deschis, uscat și mult mai luminos decât pădurile montane.

Servalul negru continuă să fascineze biologii și iubitorii de natură

Un studiu desfășurat între 2011 și 2016 a arătat că aproape jumătate dintre servalii observați în Tsavo erau melanistici, o proporție mult mai mare decât cea întâlnită în regiunile unde se credea că această caracteristică este avantajoasă.

Explicația rămâne un mister. O ipoteză sugerează că animalele negre sunt mai ușor de remarcat și raportat de observatori. O alta pune fenomenul pe seama hazardului genetic. Există însă și posibilitatea ca genele responsabile de melanism să ofere beneficii invizibile, precum o rezistență mai bună la boli sau o reglare mai eficientă a temperaturii corpului.

Indiferent de motiv, servalul negru continuă să fascineze biologii și iubitorii de natură. Aparițiile sale neașteptate și aspectul spectaculos îl transformă într-una dintre cele mai enigmatice feline sălbatice de pe planetă.