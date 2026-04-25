Cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume se află într-un „război civil”, iar cercetătorii nu sunt siguri cum se va termina

Cimpanzeii Ngogo din Uganda sunt cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume. Foto: Getty Images

Codirectorul Proiectului Cimpanzeilor Ngogo, Aaron Sandel, observa un grup de cimpanzei în Parcul Național Kibale din Uganda, când a observat brusc că cimpanzeii au amuțit. Câțiva au început să se strâmbe, o expresie facială indicând că erau nervoși. În depărtare, se auzeau mai mulți cimpanzei, dar nu era nimic neobișnuit. Timp de cel puțin două decenii, cimpanzeii Ngogo formaseră o comunitate considerabil de mare, cu peste 200 de indivizi. Însă când Sandel a văzut mai mulți cimpanzei apărând, primatele nu s-au reunit în modul lor tipic de țipete puternice, bătăi pe spate și ținându-se de mână. Cimpanezeii, cândva uniți, au început să se trateze brusc ca niște străini, scrie CNN.

Sandel era alături de cercetătorul John Mitani.

„Îmi amintesc că l-am întrebat pe John: «Ce se întâmplă?». El a răspuns: «Nu știu». Și asta mi-a rămas în minte, pentru că este unul dintre experții mondiali în cimpanzei. Studiase acești cimpanzei timp de două decenii. Dar noi vedeam ceva nou”, își amintește Sandel.

Sandel consideră acea zi, 24 iunie 2015, începutul divizării, când marele grup a început să se organizeze în două facțiuni cunoscute acum sub numele de cimpanzeii occidentali și centrali.

„Cred că a plantat semințele polarizării, ceea ce a dus la prăbușirea grupului”, a spus Sandel, care este și profesor asociat de antropologie la Universitatea din Texas, Austin.

Din acea zi, violența dintre cele două grupuri a crescut, raidurile ducând la atacuri letale asupra adulților și sugarilor având loc de mai multe ori pe an. Acum, un nou studiu documentează ceea ce cercetătorii consideră a fi un „război civil” al cimpanzeilor, un eveniment rar despre care se estimează că are loc la fiecare 500 de ani și care a fost observat o singură dată până acum.

Constatările, publicate pe 9 aprilie în revista Science, oferă o perspectivă unică asupra modului în care schimbarea legăturilor sociale poate cauza conflicte între grupurile de animale non-umane, un eveniment dificil de observat în sălbăticie, dar care ar putea evidenția rolul relațiilor interpersonale în conflictele umane, spun cercetătorii .

„Război civil” între primate

Cimpanzeii sunt în mod natural teritoriali. În mod regulat, un grup de indivizi, de obicei masculi, se adună și efectuează patrule pentru a verifica dacă există membri ai grupurilor rivale în apropierea granițelor. Dacă găsesc străini, îi vor ataca și uneori îi vor ucide.

Proiectul Cimpanzeilor Ngogo a fost cofondat în 1995 de John Mitani, care este acum profesor emerit de antropologie la Universitatea din Michigan. Încă de la început, experții au dezbătut dacă grupul neobișnuit de mare de cimpanzei se va diviza.

Cercetătorii nu au crezut inițial că se va întâmpla acest lucru, deoarece nu existau semne de fractură la momentul respectiv.

„Pădurea era, de asemenea, bine echipată pentru a susține grupul mare, deoarece zona protejată pe care o ocupau era bogată în hrană și copaci”, a spus autorul principal, Sandel.

Dar după acea zi din 2015, cimpanzeii s-au împărțit rapid în grupurile Vestic și Central, numite după teritoriile în cadrul cărora și-au împărțit cimpanzeii. Acum, patrulează pentru a se ține la distanță unii pe alții.

Cimpanzeii occidentali sunt mai agresivi decât cimpanzeii centrali. Între 2018 și 2024, grupul a organizat până la 15 patrule la fiecare patru luni și a ucis, în medie, un adult și doi pui pe an din grupul central, potrivit studiului.

„Cimpanzeii occidentali par să aibă un avantaj față de cimpanzeii centrali, probabil datorită coeziunii lor timpurii”, a spus Sandel.

Primul atac letal a avut loc în 2018 asupra unui tânăr mascul adult pe nume Errol. Cimpanzeul a fost atacat de cinci masculi adulți occidentali care se hrăneau la un smochin în apropiere de mijlocul teritoriului Ngogo. Când Sandel s-a alăturat proiectului în 2012, Errol avea în jur de 10 ani și era subiectul disertației sale.

„Înainte de divizare, cimpanzeii puteau traversa întregul teritoriu, dar acum pământul lor este împărțit în două, cu granița aproape de centru”, a spus Sandel.

Granița se schimbă mereu, a adăugat el, și se pare că cimpanzeii occidentali reușesc în prezent să o împingă mai spre est.

Al doilea atac letal, din 2019, a avut loc în timp ce Sandel și alți cercetători observau mai mulți cimpanzei care se hrăneau într-un copac mare. Un grup de cimpanzei occidentali s-a repezit și i-a surprins, provocând haos.

Cimpanzeii din grupul central s-au împrăștiat pe măsură ce cimpanzeii din grupul occidental s-au urcat în copac. Cercetătorii, fără să știe că grupul se despărțise definitiv la momentul respectiv, au privit cum trei masculi adulți au încolțit un cimpanzeu din grupul central și au început să-l atace. Sandel a recunoscut imediat victima ca fiind Basie, un membru în vârstă de 33 de ani al grupului Ngogo.

În timp ce cimpanzeii se îngrămădeau peste el, o femelă adultă de cimpanzeu, Aretha, a încercat să-l protejeze pe Basie de atacatorii săi, dar a fost rapid alungată. Când cimpanzeii au cedat în cele din urmă, Basie a fost escortat înapoi acasă de un cimpanzeu mascul de peste 50 de ani, pe nume BF, care părea să-i fie apropiat lui Basie. Basie a murit a doua zi.

Până în prezent, numărul morților se ridică la șapte cimpanzei adulți și 17 pui din grupul central, cu încă 14 cimpanzei dispăruți care ar fi putut fi, de asemenea, victime ale unor atacuri letale, potrivit studiului.

„Este cu siguranță trist să vezi acești cimpanzei cum se ucid între ei, mai ales când văd cimpanzei pe care îi cunosc atât de bine uciși. Uneori mă simt ca un corespondent de război”, a spus Sandel.

Deși cercetătorii studiază în prezent actele de violență, au și ocazia să studieze alte emoții ale cimpanzeilor, cum ar fi empatia, precum și actele de eroism și prietenie.

„Văzând cum aceste relații se schimbă într-un mod atât de dramatic, obținem o perspectivă asupra cimpanzeilor pe care în mod normal nu o avem doar prin observare și o fereastră către mintea și emoțiile lor”, subliniază el.

Ce ne pot învăța cimpanzeii despre război

Jane Goodall observase primul „război civil” cunoscut al cimpanzeilor în anii 1970, în timpul cercetărilor sale asupra cimpanzeilor din Parcul Național Gombe din Tanzania. Dintr-o dată, cimpanzeii care crescuseră împreună se despărțeau și se ucideau între ei, în ceea ce Goodall și colegii săi au numit „Războiul de Patru Ani” și cea mai întunecată perioadă din istoria regiunii Gombe.

Deși cercetătorii de la Ngogo nu pot fi siguri de ce a izbucnit războiul în rândul grupului lor, au câteva teorii.

„Similar grupului de cimpanzei al lui Goodall, comunitatea a experimentat o schimbare în ierarhia dominanței, care pare să fi afectat imediat modul în care cimpanzeii interacționau între ei”, a spus Sandel.

Cercetătorii de la Ngogo emit ipoteza că moartea mai multor cimpanzei din cauze necunoscute în 2014, o schimbare a masculului alfa în 2015 și o epidemie respiratorie în 2017 au dus la slăbirea legăturilor sociale și la destrămarea grupului.

„Documentarea atentă a acestui eveniment rar, acumulată prin ani de date pe termen lung, oferă o perspectivă neprețuită asupra conflictului intergrupal”, a declarat Katie Slocombe, psiholog comparativ și profesor de psihologie la Universitatea din York, Regatul Unit. Slocombe nu a fost implicată în noul studiu.

„A fost cea mai mare comunitate de cimpanzei cunoscută, așa că menținerea unor relații eficiente cu atât de mulți indivizi ar fi putut deveni o provocare pentru membrii comunității”, a spus Slocombe.

Ea a adăugat că aceste noi informații despre grupul de cimpanzei ar putea contribui la înțelegerea noastră asupra modului în care relațiile interpersonale și alți factori de mediu contribuie la conflictele umane.

Autorii studiului au susținut că, din moment ce cimpanzeii nu au markeri culturali care sunt în mare măsură atribuiți războaielor umane, cum ar fi religia sau etnia, studierea cimpanzeilor ar putea fi benefică pentru a afla mai multe despre propria noastră specie și despre rolul dinamicii relaționale în războiul uman.

„Există două posibilități probabile cu privire la modul în care se va încheia războiul. Prima este că grupul central se va organiza într-un mod care îi va permite să își apere mai bine teritoriul și granița împotriva grupului vestic, iar atacurile letale vor deveni mai puțin frecvente. A doua posibilitate este similară cu ceea ce a observat Goodall la Gombe: grupul mai puternic îi va ucide pe toți membrii grupului mai slab”, a adăugat Sandel.

„Există și o a treia, ceea ce pare extrem de puțin probabil, dar ar putea exista o reuniune între grupuri. Cu toate informațiile pe care le am despre comportamentul cimpanzeilor, nu văd cum ar fi posibil acest lucru, dar știu și suficiente despre cimpanzei ca să nu fiu niciodată atât de surprins de ceea ce sunt capabili”, a mai spus el.