Chunk e cel mai simpatic „urs gras”. Oamenii l-au votat după ce l-au urmărit online în timp ce vâna somon și se pregătea de hibernare

Timp de o săptămână, 12 urși bruni masivi s-au înfruntat într-un concurs de popularitate. Foto: Profimedia Images

Rivalitățile celebre din sport – Yankees contra Red Sox, Celtic contra Rangers, Real Madrid contra Barcelona – pălesc în fața uneia dintre cele mai simpatice și… „fioroase” competiții online: Fat Bear Week, desfășurată anual în Parcul Național Katmai din Alaska, potrivit CNN.

Timp de o săptămână, 12 urși bruni masivi s-au înfruntat într-un concurs de popularitate, unde mii de fani din întreaga lume au votat online pentru favorit. Prin camerele live instalate în parc, oamenii i-au urmărit în timp ce vânau somon și se pregăteau de hibernarea de iarnă, luptând să adune cât mai multe rezerve de grăsime.

După mai multe runde de vot, finala i-a adus față în față pe urșii cu numerele 32 și 856. Victoria i-a revenit ursului 32, cunoscut și sub numele de „Chunk”, care a obținut 96.350 de voturi, adică 60,2% din total, în timp ce rivalul său a strâns 63.725 (39,8%).

Povestea lui Chunk a cucerit inimile fanilor: deși a suferit o accidentare la maxilar, care i-ar fi putut afecta abilitatea de a prinde somoni, ursul a reușit să se recupereze și să își croiască drum până în finală. În semifinale, l-a învins pe ursul 602, supranumit „Flotato”, cu un scor de 70%-30%. De cealaltă parte, ursul 856 a reușit să o elimine pe campioana de anul trecut, femela 128 „Grazer” – ultima femelă rămasă în competiție – câștigând cu 68%-32%.

Deși doar unul a fost declarat campion, rangerii parcului amintesc că fiecare urs este un câștigător. Scopul evenimentului nu este doar amuzamentul, ci și educația: publicul află mai multe despre urșii bruni și habitatul lor, precum și despre importanța acumulării de rezerve înainte de iarna aspră din Alaska.

„Urșii grași sunt urși de succes”, notează și site-ul oficial al parcului. Kilogramele acumulate înseamnă șanse mai mari de supraviețuire pe perioada hibernării, mai ales pentru femelele gestante, care intră primele în bârlog.

Înființată în 2014, competiția Fat Bear Week este și o ocazie de a evidenția munca rangerilor din Katmai, cel de-al patrulea cel mai mare parc național al Statelor Unite. Iar acum, Chunk se alătură galeriei de onoare a campionilor, cu fotografia sa inclusă în „Hall of Champions”.