Cum scapi de viespile din grădină. Nu e obligatoriu cu insecticid: Soluții naturale și ce faci dacă găsești un cuib în peretele casei

Colonie de viespi la streașina unei case. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În această perioadă, viespile pot deveni o problemă serioasă pentru cei care locuiesc la curte, mai ales atunci când își fac cuiburile în apropierea teraselor, a locurilor de joacă, a ușilor sau chiar în pereții locuințelor. În mai multe zone din țară, inclusiv în cartiere din București și în Ilfov, oamenii reclamă un număr mare de viespi.

Deși nu toate viespile sunt agresive și multe au un rol important în ecosistem, prezența unui cuib într-o zonă circulată reprezintă un risc. Specialiștii recomandă ca un cuib care nu poate fi evitat să fie îndepărtat cu atenție, iar în cazul coloniilor mari sau greu accesibile, intervenția să fie lăsată în seama unei firme de dezinsecție.

De ce sunt atât de multe viespi la sfârșitul verii

Viespile sociale, precum viespile comune, viespile germane sau unele specii de viespi mari, formează colonii care cresc pe parcursul sezonului. Spre sfârșitul verii, coloniile pot ajunge la dimensiuni considerabile, iar activitatea insectelor este mai ușor observată în jurul caselor și grădinilor.

Viespile sunt atrase de alimente dulci, fructe căzute, resturi alimentare, băuturi dulci și gunoi. Tomberoanele și recipientele de reciclare lăsate deschise pot deveni, de asemenea, surse importante de hrană. Îndepărtarea acestor surse poate reduce numărul insectelor care ajung în jurul casei.

Cum poți ține viespile departe de grădină

Prima măsură nu este neapărat insecticidul. Pentru început, trebuie eliminate lucrurile care le atrag.

Ține gunoiul în recipiente bine închise. Nu lăsa resturi alimentare, carne, fructe sau băuturi dulci în aer liber.

Strânge fructele căzute din pomi. Fructele foarte coapte sau fermentate pot atrage numeroase viespi.

Clătește recipientele de băuturi înainte de a le lăsa afară. O doză sau o sticlă cu urme de suc poate deveni o sursă de hrană.

Repară găurile și fisurile din pereți, streașină și fundație. Viespile pot folosi spațiile mici din construcții pentru a ajunge în zonele protejate unde își fac cuibul.

De asemenea, este bine să verifici periodic streșinile, podul, anexele, magazia, găurile din pereți, copacii și zonele mai puțin circulate din curte.

Există soluții naturale împotriva viespilor?

Există câteva metode prin care poți reduce prezența viespilor fără să pulverizezi insecticid în toată grădina, dar este important să nu confunzi îndepărtarea viespilor care caută hrană cu eliminarea unei colonii.

Cel mai eficient lucru pe care îl poți face fără insecticide este să elimini sursele de hrană și locurile de adăpost.

Capcanele cu momeli pot reduce numărul viespilor care caută hrană într-o anumită zonă, însă nu rezolvă problema unui cuib aflat în apropiere. În cazul unui cuib activ, viespile continuă să iasă pentru hrană și să se întoarcă în colonie.

Unele uleiuri esențiale au demonstrat efect repelent asupra anumitor specii de viespi. Într-un studiu publicat în Pest Management Science, au fost testate 21 de uleiuri esențiale, iar 17 au prezentat efect repelent în condițiile experimentului. Printre acestea s-au numărat menta, citronella, lavanda, rozmarinul, cimbrul, iarba de lămâie, cuișoarele și geraniumul.

Totuși, este important de precizat că astfel de soluții pot cel mult descuraja temporar viespile dintr-o anumită zonă. Nu există dovezi că un amestec făcut în casă cu apă, oțet, detergent sau ulei de mentă poate elimina în mod sigur un cuib. Experții în controlul dăunătorilor avertizează că multe dintre aceste rețete populare nu au eficiență demonstrată.

Prin urmare, o soluție repelentă poate fi încercată pe suprafețele din jurul terasei, dar nu trebuie pulverizată direct pe un cuib activ.

Unele „remedii” populare sunt însă de evitat. Nu este recomandat să torni apă în cuib, să îl inundați, să îl ardeți sau să încercați să îl distrugeți prin metode improvizate. Astfel de intervenții pot agita colonia și pot crește riscul de înțepături.

Ce trebuie să știi înainte să folosești insecticid

Dacă un cuib este într-o zonă în care oamenii trec frecvent și trebuie eliminat, insecticidele special destinate viespilor pot fi o soluție. Dar trebuie folosite strict conform etichetei produsului.

Nu orice insecticid pentru insecte este potrivit pentru viespi. Este important ca produsul să fie destinat utilizării împotriva viespilor și să fie autorizat pentru utilizarea respectivă.

Produsele pentru viespi sunt disponibile sub formă de aerosoli, concentrate, spume sau pulberi, iar alegerea depinde de locul în care se află colonia.

Eticheta produsului trebuie respectată întocmai. Nu este recomandat să folosești un insecticid care nu este destinat viespilor și nici să combini mai multe substanțe.

Specialiștii recomandă, în general, ca tratamentele împotriva cuiburilor să fie făcute atunci când viespile sunt mai puțin active, de regulă seara sau dimineața devreme, păstrând o distanță cât mai mare și respectând instrucțiunile producătorului. De asemenea, nu combina diferite produse și nu depăși doza indicată pe etichetă.

Copiii trebuie ținuți departe de zona tratată, iar dacă există vânt puternic, cuibul este greu accesibil sau colonia este foarte mare, este mai sigur să fie chemată o firmă de dezinsecție.

Dacă în curte sunt și câini sau pisici, orice insecticid trebuie utilizat astfel încât animalele să nu intre în contact cu produsul, conform instrucțiunilor de pe etichetă. Iar uleiurile esențiale nu trebuie considerate automat sigure pentru animale: unele pot fi toxice pentru câini și, în special, pentru pisici.

Dacă nu poți ajunge în siguranță la cuib, acesta este mare sau se află într-un loc dificil, este mai sigur să apelezi la un specialist. Experții recomandă în mod special intervenția profesioniștilor în cazul coloniilor mature.

Ce faci dacă viespile și-au făcut cuib în peretele casei

Aceasta este una dintre cele mai complicate situații.

Un cuib aflat în interiorul unui perete nu trebuie tratat ca unul vizibil, aflat sub streașină. Dacă insecticidul este pulverizat în deschiderea prin care intră viespile, există riscul ca insectele agitate să iasă în interiorul locuinței prin alte fisuri sau goluri.

Un alt risc este apariția unui miros neplăcut după ce colonia moare, deoarece în interior pot rămâne larve și alte resturi biologice.

Nu astupa imediat gaura prin care intră și ies viespile. Dacă o colonie este încă activă, închiderea bruscă a accesului poate determina insectele să caute o altă cale de ieșire, inclusiv către interiorul casei. Sursele de specialitate recomandă ca deschiderea să fie închisă abia după ce activitatea coloniei a încetat.

Pentru un cuib aflat în perete, mai ales dacă este mare sau aproape de camerele locuite, cea mai sigură variantă este o intervenție profesională.

Ce faci dacă au cuib în curte, dar nu te deranjează

Nu orice cuib trebuie distrus.

Viespile au un rol important în natură și se hrănesc cu numeroase alte insecte, inclusiv omizi și alți dăunători ai plantelor. Dacă un cuib se află într-un colț al grădinii unde nu ajung copiii, animalele și oamenii și nu există riscul să fie deranjat, îl poți lăsa în pace.

Situația se schimbă atunci când cuibul este lângă ușa casei, pe terasă, lângă locul de joacă, pe alee sau într-o zonă în care familia petrece mult timp.

Cum faci să nu revină viespile

Nu există o metodă care să garanteze că viespile nu vor mai apărea niciodată, însă poți reduce considerabil șansele ca acestea să își construiască un nou cuib.

În primul rând, sigilează fisurile și găurile din pereți, streașină, acoperiș și fundație. Verifică și plasele de protecție ale gurilor de ventilație.

Curăță regulat zona din jurul casei, ține gunoiul închis și nu lăsa fructe căzute sau resturi alimentare în curte.

Dacă observi că o regină începe să construiască un cuib într-un loc nedorit, intervenția foarte devreme este mai ușoară decât în cazul unei colonii mature. Potrivit specialiștilor de la Kansas State University, îndepărtarea unui cuib aflat la începutul dezvoltării este mai simplă, deoarece numărul viespilor este mult mai mic.

De asemenea, viespile își construiesc, în general, colonii noi în fiecare an, astfel încât un cuib vechi nu este de regulă refolosit în sezonul următor. Totuși, dacă locul oferă acces ușor către un spațiu protejat, alte regine pot construi un nou cuib în aceeași zonă.

Când trebuie să chemi o firmă de dezinsecție

Nu încerca să rezolvi singur problema dacă:

ai avut în trecut o reacție alergică severă la înțepături;

cuibul este mare;

cuibul se află în peretele casei;

este în pod, acoperiș sau într-un spațiu greu accesibil;

este la înălțime;

se află într-o zonă în care trebuie să treacă frecvent oameni;

în locuință sunt copii mici sau persoane care ar putea avea o reacție severă la înțepături.

Experții recomandă ca persoanele care știu că sunt alergice la înțepăturile de viespe să nu încerce eliminarea unei colonii.

Ce faci dacă ești înțepat de o viespe

O înțepătură poate provoca durere, roșeață și umflătură locală. Problema devine însă urgentă dacă apar semne ale unei reacții alergice severe, precum dificultăți de respirație, umflarea feței sau a gâtului, amețeală sau stare de rău accentuată.

Persoanele care știu că sunt alergice trebuie să urmeze planul medical pe care îl au stabilit pentru astfel de situații și să solicite ajutor medical de urgență dacă apar simptome severe.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă multiplele înțepături, care pot fi mai periculoase decât o înțepătură izolată. Specialiștii recomandă evaluare medicală în cazul persoanelor alergice sau al celor care au primit un număr mare de înțepături.

Care este diferența dintre viespi și albine?

Viespile și albinele sunt adesea confundate, mai ales atunci când apar în număr mare în jurul casei. Cele două insecte au însă comportamente și roluri diferite, iar diferența este importantă mai ales atunci când este vorba despre îndepărtarea unui cuib.

Albinele sunt polenizatoare și se hrănesc în principal cu nectar și polen. În general, nu sunt interesate de alimentele consumate de oameni, iar o colonie de albine este extrem de importantă pentru ecosistem. Spre deosebire de viespi, albinele melifere au un ac prevăzut cu zimți și, atunci când înțeapă un mamifer, își pierd de regulă acul și mor.

Viespile, în schimb, au un rol important și în controlul natural al altor insecte, dar multe specii sunt atrase și de alimente dulci, fructe foarte coapte, carne și resturi alimentare. O viespe poate înțepa de mai multe ori, deoarece acul său nu rămâne, de regulă, în piele.

Și aspectul poate oferi indicii. Albinele au corpul mai robust și mai „pufos”, în timp ce multe dintre viespile întâlnite în jurul locuințelor au corpul mai suplu, cu o „talie” îngustă și culori galben-negre mai bine delimitate.

Un lucru important: nu orice insectă galben-neagră trebuie omorâtă. Dacă există suspiciunea că este vorba despre un roi sau un cuib de albine, este preferabil să fie contactat un apicultor sau un specialist care poate identifica insectele și poate îndepărta colonia fără distrugerea ei.

Cum îți protejezi animalul de companie dacă ai viespi în curte

Dacă observi un număr mare de viespi, încearcă să nu lași câinele sau pisica să umble în zona respectivă până când identifici sursa problemei.

Nu lăsa animalul să se apropie de un cuib și nu încerca să distrugi cuibul în timp ce animalul se află în apropiere. Dacă viespile sunt deranjate, pot deveni agresive și pot înțepa repetat. În cazul unui roi sau al unui cuib mare, este important să nu te interpui între animal și insectele care îl atacă.

De asemenea, dacă folosești insecticide în curte, animalele de companie trebuie ținute departe de zona tratată, conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului. Nu pulveriza insecticide pe animal și nu aplica produse destinate oamenilor fără recomandarea medicului veterinar.

Ce faci dacă animalul a fost înțepat

Dacă este vorba despre o înțepătură de viespe, viespea nu lasă în mod normal acul în piele. Dacă este vorba despre o albină și acul a rămas în piele, acesta poate fi îndepărtat prin răzuire delicată, fără a strânge sacul cu venin.

Pentru o reacție locală ușoară, zona poate fi răcită cu o compresă rece sau gheață învelită într-un material, timp de aproximativ 10 minute, dacă animalul tolerează acest lucru.

Nu îi administra câinelui sau pisicii medicamente antialergice din proprie inițiativă. Unele antihistaminice pot fi utilizate la animale, dar tipul medicamentului și doza trebuie stabilite împreună cu medicul veterinar.

Când este o urgență veterinară

Animalul trebuie dus rapid la medicul veterinar dacă după înțepătură apar:

umflarea accentuată a botului, feței sau gâtului;

dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare;

salivare excesivă;

urticarie sau umflături pe mai multe zone ale corpului;

vărsături sau diaree;

slăbiciune, dezorientare sau pierderea echilibrului;

colaps sau convulsii.

Aceste simptome pot indica o reacție alergică severă, care poate evolua rapid către anafilaxie și poate pune viața animalului în pericol.

O atenție specială trebuie acordată pisicilor: dacă o pisică începe să respire cu gura deschisă după o înțepătură, situația trebuie tratată ca o urgență.

Dacă animalul a fost atacat de mai multe viespi, nu aștepta să vezi dacă apar simptome. Mai multe înțepături pot fi periculoase chiar și în lipsa unei alergii cunoscute.

Pentru proprietarii care au viespi în curte, regula cea mai importantă este simplă: nu lăsa animalul să se apropie de cuib și nu încerca să rezolvi problema în timp ce câinele sau pisica se află în zonă. Dacă există un cuib mare sau într-un loc greu accesibil, este mai sigur ca intervenția să fie făcută de specialiști.