Imagini adorabile cu eliberarea unui râs în Valea Bâlții. Animalul fusese bolnav și timp de două luni a primit tratament în București

Femela a fost eliberată într-o zonă unde a fost observată prezența unui mascul râs. Foto: captură Fundația Visul Luanei/Facebook.com

O femelă râs a fost eliberată înapoi în mediul natural, după ce în urmă cu două luni a fost găsită în curtea unui localnic din Gorj, bolnavă și rănită. Ea se ascundea într-un coteț de găini, când a fost văzută, iar Primăria din Runcu a mobilizat autoritățile pentru a o captura și transporta în siguranță la Centrul de Salvare și Reabilitare Visul Luanei din București, unde a fost vindecată.

Jandarmeria din Gorj a publicat imaginile adorabile cu eliberarea ei înapoi în sălbăticie. Când și-a dat seama că are cușca deschisă, râsul a rupt-o la fugă și în câteva secunde nu mai putea fi văzută. „Superb”, a exclamat unul dintre cei prezenți la momentul reîntoarcerii râsului în natură.

Femela a fost eliberată într-o zonă unde a fost observată prezența unui mascul râs.

„În tot acest timp, a fost tratată la Centrul de Salvare și Reabilitare Visul Luanei din București, unde a primit îngrijiri medicale pentru a putea reveni la viața din natură. Acum este monitorizată cu ajutorul unui dispozitiv GPS, pentru a ne asigura că se adaptează bine și că e în siguranță.

A fost eliberată acasă, pe Valea Bâlții din Runcu, într-o zonă unde s-a observat prezența unui exemplar masculin – semn bun pentru viitorul speciei în zonă!”, a transmis Jandarmeria din Gorj.

Râsul a ajuns în grija oamenilor în urmă cu două luni, când a fost descoperită în cotețul de găini din gospodăria unui localnic din Gorj. Autoritățile locale au capturat-o și când au văzut că e bolnavă și rănită au transportat-o la Centrul de Salvare și Reabilitare Visul Luanei din București.

„A ajuns la noi emaciată, plină de râie, cu pneumonie și cu mai multe răni cutanate. Cel mai probabil nu a avut o viață foarte ușoară în sălbaticie și starea de sănătate s-a depreciat, împingând-o să se aventureze către prăzi mai facile din zonele rurale.

În urma tratamentelor și hranei se simte din ce în ce mai bine (ne mârâie în permanență), a luat în greutate și prevedem o recuperare totală, urmată, evident, de eliberarea în sălbăticie!!”, scria Asociația în urmă cu două luni pe Facebook.

Iar o lună mai târziu au revenit cu informații noi despre starea ei de sănătate. Râsul era vizibil mai sănătos.