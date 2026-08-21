În 1760, un negustor a lăsat cai pe o insulă fără copaci din Atlantic: Astăzi, sute de urmași sălbatici trăiesc acolo liberi

Caii sălbatici de pe Insula Sable. Sursa foto: Sable Island National Park Reserve

În jurul anului 1760, negustorul și armatorul din Boston Thomas Hancock a trimis cai pe Sable Island, o insulă îndepărtată, în formă de semilună, din Atlanticul de Nord. Aceștia făceau parte dintr-un grup mai mare de animale domestice aduse acolo în secolul al XVIII-lea, într-o perioadă în care negustorii considerau insulele izolate locuri potrivite pentru reproducerea animalelor fără să fie nevoie de îngrijire permanentă, potrivit Times of India.

După mai bine de 250 de ani, urmașii acelor cai încă hoinăresc pe Sable Island fără intervenție umană. Numărul lor a fluctuat considerabil de-a lungul deceniilor și a depășit 500 în mai multe dintre recensămintele anuale recente. Numărătoarea oficială din 2024 a înregistrat 420 de cai.

Parks Canada spune că populația a variat între 374 și 590 de exemplare în ultimii ani. Povestea este neobișnuită nu doar pentru că acești cai au supraviețuit, ci și pentru că au devenit o populație sălbatică protejată pe o insulă unde oamenii nu mai intervin în reproducerea lor sau în supraviețuirea de zi cu zi.

Potrivit relatării istorice publicate de Parks Canada, Hancock a transportat cai pe insulă cândva după 1755. Animalele erau asociate cu acadienii deportați din Nova Scotia în timpul Marii Deportări, pe care Hancock îi transportase către coloniile din New England. De asemenea, el a adus pe insulă vite, oi, capre și porci. Pe termen lung, doar caii au supraviețuit acolo.

Experimentul unui negustor cu animale domestice pe un banc de nisip izolat

Sable Island se află departe de țărmul provinciei Nova Scotia și a fost dintotdeauna dificil de accesat. Geografia insulei se modifică permanent, deoarece vântul și valurile remodelează dunele de nisip.

Relatările istorice arată că animale domestice fuseseră aduse pe insulă și înainte de transportul organizat de Hancock. Parks Canada spune că pastorul din Boston Andrew LeMercier este considerat, în general, persoana care a introdus cai pe insulă în 1737 și 1738, cu câteva decenii înainte ca animalele lui Hancock să ajungă acolo.

LeMercier sperase că o așezare pe insulă ar putea ajuta oamenii care supraviețuiau naufragiilor, iar documentele arată că ulterior a încercat să vândă insula împreună cu animalele de pe ea.

Implicarea lui Hancock a venit mai târziu. El a transportat cai, alături de alte animale domestice, pe o insulă cu pășuni abundente, fără prădători mari și unde era nevoie redusă de garduri. Ideea comercială era ca animalele să supraviețuiască și să se înmulțească, pentru ca ulterior să poată fi capturate periodic și vândute.

Planul nu a rezistat însă. Celelalte animale domestice au dispărut în cele din urmă de pe insulă, în timp ce caii au rămas.

O lucrare istorică publicată prin intermediul Dalhousie University și Nova Scotia Museum consemnează că Thomas Hancock a adus animale pe Sable Island „în jurul anului 1760”, citând relatări istorice potrivit cărora acolo au fost debarcați cai, vite, oi, capre, porci și alte animale.

Până la sfârșitul Războiului de Independență American, potrivit aceleiași relatări, caii erau singurele animale din acel grup care mai rămăseseră pe insulă.

Caii au devenit în cele din urmă o populație sălbatică autosuficientă

Unele animale au fost folosite pentru transportarea proviziilor și echipamentelor de salvare după înființarea unei stații de salvare pe Sable Island, la începutul anilor 1800. Controlul direct al oamenilor asupra populației de cai a încetat însă în cele din urmă.

Parks Canada spune că animalele trăiesc pe insulă fără interferență umană din 1961, când au primit protecție oficială în baza regulamentelor privind Sable Island din cadrul Canada Shipping Act.

Statutul lor s-a schimbat din nou în 2013, când Sable Island a devenit rezervație de parc național. În prezent, Parks Canada consideră caii o specie naturalizată.

Deoarece populația există pe insulă de mai multe generații, animalele sunt protejate prin Canada National Parks Act și National Parks of Canada Wildlife Regulations.

Autoritățile nu controlează reproducerea, nu elimină exemplare pentru a menține populația la un anumit nivel și nu le asigură hrană în mod regulat. În schimb, numărul cailor crește și scade în funcție de condițiile naturale ale insulei.

Datele anuale arată cât de mari pot fi aceste variații. Cifrele Parks Canada indică 180 de cai în 1961, 507 în 2010, 583 în 2019 și 591 în 2022. Numărul a scăzut apoi la 374 în 2023, înainte să crească din nou la 420 în 2024.

Estimările se bazează în principal pe recensămintele anuale, deși unele dintre numărătorile mai vechi au fost realizate cu ajutorul fotografiilor aeriene.

De ce nimeni nu le controlează astăzi numărul

Parks Canada spune că cele mai multe decese au loc de la sfârșitul iernii până primăvara, când hrana poate fi limitată, iar condițiile umede, reci și vântoase de pe insulă devin mai dificile.

Mortalitatea este mai ridicată în rândul mânjilor și al cailor tineri, în timp ce dimensiunea populației se modifică și în funcție de numărul nașterilor și de disponibilitatea resurselor.

Cu toate acestea, autoritățile au ales să nu gestioneze aceste fluctuații așa cum ar proceda în cazul unei turme domestice. Caii sunt lăsați să se comporte ca o populație sălbatică, în timp ce cercetătorii continuă să le monitorizeze starea de sănătate și efectivele.

Parks Canada spune că în prezent nu există un risc imediat care să necesite intervenția autorităților.

Sable Island este una dintre insulele Canadei aflate cel mai departe de țărm și este cunoscută pentru dunele sale aflate într-o continuă schimbare, colonia de foci cenușii, caii sălbatici și alte specii.

Istoria umană a insulei se întinde pe parcursul mai multor secole, iar sutele de naufragii consemnate au contribuit la reputația sa de „Cimitirul Atlanticului”.

Peisajul insulei, aflat într-o continuă transformare, nu a reușit să elimine populația de cai introdusă acolo în secolul al XVIII-lea.