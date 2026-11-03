În 2019, un electrician a salvat un ursuleț care avea 2 kg. Acum, ursul are 150 kg și încă mai încearcă să se urce la el în brațe

3 minute de citit Publicat la 12:34 03 Noi 2026 Modificat la 12:58 03 Noi 2026

Petar Tubic a salvat un pui de urs în 2019 de care are grijă și acum FOTO: Getty Images/ Profimedia Images

Un bărbat din Bosnia a salvat, în 2019, un pui de urs abandonat în pădure, fără să știe că gestul său îi va schimba viața. Astăzi, la șapte ani distanță, Masa, ursoaica ajunsă la 150 de kilograme, și Petar Tubic sunt de nedespărțit. Povestea lor de prietenie a transformat locuința bărbatului de pe muntele Ozren într-o atracție turistică, unde vizitatorii pot întâlni urși și alte animale salvate și îngrijite de acesta.

Masa, ursoaica, străbate greoi un țarc acoperit cu iarbă, pe muntele Ozren din Bosnia, apoi se ridică pe labele din spate și își înfășoară labele din față în jurul prietenului ei, Petar Tubic.

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Prietenia neobișnuită dintre cei doi a început în 2019, când Tubic a găsit-o pe Masa abandonată în pădure, când era doar un pui și avea 2 kilograme, și a luat-o acasă. De atunci, au fost de nedespărțit, relatează AP.

„Ursulețul de pluș este cea mai populară jucărie din lume. Acum imaginați-vă cum este să aveți alături un urs adevărat, irezistibil, dar care vine și cu o responsabilitate uriașă”, a spus Tubic.

Masa cântărea doar două kilograme atunci când Tubic a găsit-o. Singură în munți, fără mama ei, probabil că nu ar fi supraviețuit. Bărbatul a îngrijit puiul de urs, hrănindu-l cu lapte și fructe, până când și-a recăpătat puterile.

Găsirea Masei i-a schimbat viața lui Tubic într-un mod cu totul neașteptat, determinându-l să aibă grijă de un animal despre care știa foarte puține lucruri, își amintește el. Între timp, a adoptat și o altă ursoaică, pe nume Ljubica, care locuiește tot pe proprietatea lui.

În prezent, Masa cântărește aproximativ 150 de kilograme și o să mai pună ceva pe ea în lunile de iarnă care urmează. Nu pare să fie conștientă de dimensiunile sale și încearcă în continuare să se așeze în poala lui Tubic, așa cum făcea pe vremea când era doar un pui.

Tubic spune că joaca alături de urși se lasă adesea cu câteva vânătăi sau cu câte un hanorac rupt, în ciuda intențiilor lor blânde.

„Este un fapt. O simplă împingere cu laba ei ar putea doborî pe cineva la pământ”, a spus el.

Datorită Masei și Ljubicăi, casa lui Tubic de pe muntele Ozren a devenit o atracție turistică locală, unde vizitatorii vin să vadă urșii și celelalte animale salvate de acesta. Tubic mai îngrijește doi lupi, căprioare, ratoni și zeci de alte animale.

„Oamenii spun adesea că sunt animalele mele de companie, dar eu aș răsturna perspectiva și aș spune că, de fapt, eu sunt mai degrabă animalul lor de companie. Ele mi-au modelat viața, iar eu am contribuit, într-un fel, la modelarea vieții lor”, a mărturisit el.

Tubic locuiește împreună cu soția lui, Milica Tubic, și cu fiica lor în vârstă de nouă ani, Eva. De profesie electrician, Tubic este pasionat și de parapantă, speologie și drumeții. Însă cea mai mare bucurie a familiei este timpul petrecut alături de animale.

Deși s-a gândit să le redea urșilor libertatea și să îi elibereze în sălbăticie, Tubic se teme că aceștia s-au obișnuit prea mult cu prezența oamenilor și că eliberarea lor i-ar putea pune în pericol.

Așadar, cel puțin deocamdată, Masa și Ljubica rămân alături de Tubic și de familia lui. Bărbatul spune că fascinația lui pentru urși continuă și astăzi și că aceștia îi oferă o legătură cu ceea ce el numește „lumea reală”, într-o perioadă în care oamenii își petrec o mare parte din viață în spatele ecranelor.

„Urșii mi-au deschis o poartă către o lume despre care nu știam că există sau, poate, către o lume căreia nu îi acordasem niciodată prea multă atenție”, a spus el, remarcând că procesul de învățare a fost unul reciproc. „Am putea spune că am învățat împreună”.