Înghețata pentru găini. Cum au ajuns fermierii să își răcorească păsările pe caniculă

1 minut de citit Publicat la 08:00 27 Iun 2026 Modificat la 08:27 27 Iun 2026

Este vorba despre legume, verdețuri și alte gustări potrivite pentru păsări, congelate într-un bloc de gheață. Foto: goatopia / Instagram

Temperaturile ridicate nu sunt greu de suportat doar pentru oameni. Și găinile pot avea de suferit în zilele caniculare, motiv pentru care crescătorii caută soluții simple pentru a le oferi puțină răcoare, potrivit Agrar Heute.

Una dintre cele mai ingenioase idei este prepararea unei „înghețate” speciale pentru găini. Nu este vorba despre un desert adevărat, ci despre legume, verdețuri și alte gustări potrivite pentru păsări, congelate într-un bloc de gheață.

Cum se prepară

Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată sau diverse plante aromatice pot fi puse într-un recipient cu apă și lăsate la congelator. Se pot folosi boluri, forme de prăjituri sau chiar găleți mici, în funcție de cantitatea dorită.

În zilele foarte calde, blocul de gheață este scos și așezat în spațiul unde stau găinile. Păsările vor ciuguli treptat ingredientele prinse în gheață, răcorindu-se în același timp.

Mai mult decât o simplă gustare

Pe lângă efectul de răcorire, această metodă oferă și stimulare mentală. Găinile trebuie să depună efort pentru a ajunge la bucățile de hrană, ceea ce le ține ocupate și le reduce plictiseala.

Totuși, specialiștii atrag atenția că astfel de gustări trebuie să reprezinte doar un supliment alimentar și nu să înlocuiască hrana obișnuită.

Ce este cel mai important pe timp de caniculă

Indiferent de gustările reci oferite, accesul permanent la apă proaspătă și existența unor zone umbrite rămân cele mai importante măsuri pentru bunăstarea găinilor în perioadele cu temperaturi extreme.

O combinație între apă curată, adăpost răcoros și câteva gustări înghețate poate face diferența pentru păsări în cele mai fierbinți zile ale verii.