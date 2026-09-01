Kākāpō, cel mai greu papagal din lume, aflat pe cale de dispariție, are un sezon record de reproducere. Totul a pornit de la un arbore

Nouăzeci de pui au fost adăugați oficial populației acestor păsări aflate în pericol critic de dispariție la 1 septembrie. FOTO: Profimedia Images

Populația celui mai greu papagal din lume, kākāpō, a depășit pentru prima dată în ultimii 75 de ani pragul de 300 de exemplare, după un sezon de reproducere record, favorizat de fructificarea masivă a unui arbore autohton din Noua Zeelandă, potrivit The Guardian.

Nouăzeci de pui au fost adăugați oficial populației acestor păsări aflate în pericol critic de dispariție la 1 septembrie, ducând totalul la 325 de exemplare, cel mai mare număr înregistrat de la începutul eforturilor de conservare.

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„Ultima dată când se estimează că populația ar fi depășit 300 de exemplare ar putea fi fost acum 75 de ani”, a declarat Deidre Vercoe, managerul operațiunilor programului de recuperare a populației de kākāpō din cadrul departamentului pentru conservarea naturii.

„Am avut un interval de patru ani între sezoanele de reproducere, așa că este fantastic să vedem, în sfârșit, o creștere a populației după tot acest timp.”

Kākāpō, singurul papagal nocturn și nezburător din lume, era odinioară răspândit în întreaga Nouă Zeelandă. Însă populația sa s-a prăbușit după introducerea unor prădători precum pisicile și hermelinele. Până în anii 1900, specia era aproape dispărută.

Un program de recuperare a fost înființat în 1995, când populația număra doar 51 de exemplare, și s-a confruntat cu probleme legate de diversitatea genetică, infertilitate și rata scăzută de eclozare a puilor. În prezent există trei populații de kākāpō, toate aflate pe insule fără prădători din apropierea Insulei de Sud.

Kākāpō se reproduc doar o dată la doi până la patru ani, atunci când arborii autohtoni rimu produc cantități mari de fructe, astfel că refacerea populației este lentă. Anul acesta, după o așteptare de patru ani, recolta bogată de fructe de rimu a determinat păsările să se reproducă și să producă un număr record de pui.

„În primii ani ai programului de recuperare, a fost nevoie de 16 ani pentru a produce un număr atât de mare de pui”, a spus Vercoe.

Se estimează că kākāpō trăiesc între 60 și 80 de ani, pot cântări până la 4 kilograme și sunt cunoscuți pentru comportamentul lor deosebit de amuzant. Peste 100.000 de persoane au urmărit o transmisiune live în care un kākāpō dormea, mânca și își îngrijea cuibul și puii în timpul sezonului de reproducere.

Papagalii au ritualuri neobișnuite de împerechere. Masculii se adună într-un „lek”, unde produc un sunet distinctiv, asemănător unui bubuit, emis de sacii de aer din piept în timp ce stau într-o adâncitură săpată în pământ. Sunetul grav, care poate călători până la 5 kilometri, seamănă cu sunetul produs de coarda unui violoncel ciupită ușor.

După alegerea unui partener și împerechere, femelele depun de obicei între unul și patru ouă. Femelele devin singurele responsabile de ouă și de puii eclozați timp de aproximativ șase luni.

La vârsta de 150 de zile, puii își părăsesc cuibul și sunt considerați suficient de independenți pentru a fi incluși în populația totală. Cel mai tânăr pui din sezonul de reproducere din 2026 a fost femela Awarua-A3, care a eclozat pe 30 martie.

Modelele indică faptul că următorul sezon de reproducere ar putea avea loc chiar din 2028, a declarat Vercoe.

„Așadar, deși ne vom opri pentru un moment pentru a reflecta asupra acestui an remarcabil, ne uităm deja către 2028 și ne pregătim pentru ceea ce ar putea urma.”