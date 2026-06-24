Niciun botic flămând la iarnă. Orașul polonez care hrănește gratuit miile de pisici vagaboande de pe străzile sale

Nu este o noutate de moment, ci o tradiție de care primăria se ține deja de șapte ani. sursa foto: Getty

În orașul Łódź, din centrul Poloniei, miile de pisici fără stăpân care colindă străzile și piețele nu sunt lăsate să se descurce singure. Autoritățile locale au pregătit pentru ele 4.500 de kilograme de hrană uscată, distribuită gratuit, notează TVP World.

Nu este o noutate de moment, ci o tradiție de care primăria se ține deja de șapte ani. Ideea e simplă și practică: toamna, înainte de venirea frigului, pisicile au nevoie să-și facă rezerve de energie pentru a trece cu bine peste iarnă. Așa că orașul pune la dispoziție hrana necesară, ca să nu mai fie nevoiți oamenii inimoși care le îngrijesc să scoată bani din propriul buzunar. Separat, există și o distribuție de iarnă, pentru lunile cele mai geroase.

Dar aici intervine partea cu adevărat inteligentă a poveștii. Acțiunea nu este doar un simplu gest de caritate, ci o piesă esențială dintr-o strategie de controlare a populației de pisici.

Pe lângă rația de bază, pe care oricine o poate primi necondiționat, îngrijitorii mai pot cere câte un kilogram de hrană în plus pentru fiecare pisică sterilizată sau castrată la clinicile veterinare partenere. Iar aceste intervenții sunt, la rândul lor, suportate integral de oraș, gratuit, pentru îngrijitorii înregistrați. Cu alte cuvinte, hrana devine și un stimulent pentru a ține sub control numărul de feline fără adăpost, estimat în prezent la nu mai puțin de 7.000.

Concret, cele 4.500 de kilograme strânse în această toamnă vor ajunge la cei aproximativ 500 de „îngrijitori de pisici comunitare” înregistrați în Łódź, din septembrie până în noiembrie. Fiecare îngrijitor poate primi o rație de bază de până la 10 kilograme.

Hrana este distribuită în ambalaje sigilate, printr-un magazin selectat de primărie în urma unei licitații publice. Iar dacă rămân stocuri nerevendicate, surplusul va fi donat adăposturilor de animale din zonă, au precizat reprezentanții primăriei.

În total, bugetul anual pe care orașul Łódź îl alocă bunăstării pisicilor fără stăpân – incluzând hrană, sterilizări, castrări și tratamente veterinare – se ridică la aproape un milion de zloți, adică în jur de 230.000 de euro. Din această sumă, hrana gratuită reprezintă circa 60.000 de zloți, aproximativ 14.000 de euro.