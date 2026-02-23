O femeie din Italia s-a dus la veterinar ca să-și vaccineze pisicile. S-a dovedit că avea, de fapt, doi sevrali

O femeie din Brescia s-a prezentat la un centru de vaccinare și a declarat că are acasă două pisici serval, feline africane. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În casa unei femei din Brescia, Italia, au fost găsiţi doi servali (n. red. o felină sălbatică de talie medie, nativă din Africa) care au fost puşi sub sechestru în urma unei decizii judecătoreşti şi vor fi duşi la un centru desemnat de Ministerul Mediului.

Cazul a ieşit la iveală în aprilie 2025, când o femeie din Brescia s-a prezentat la un centru de vaccinare și a declarat că are acasă două pisici serval, feline africane. A fost depus un proces-verbal, iar Parchetul a cerut confiscarea lor, care a fost ulterior validată de judecător. Animalele au fost încredințate unui centru desemnat de Ministerul Mediului, relatează La Repubblica.

Proprietara, care achiziționase cele două feline din Slovenia, susținea că sunt animale de companie, cu pașapoarte slovene și microcipuri. În apelul său, proprietara a subliniat, de asemenea, că cele două animale, mascul şi femelă, s-au născut în captivitate acum cinci generații și că, prin urmare, le lipseau caracteristicile originale ale speciei sălbatice.

Într-o hotărâre a Secției a Treia Penale, Curtea de Casație a respins toate cele cinci motive de recurs. Judecătorii au reiterat că legea interzice deținerea de „animale sălbatice vii, chiar și a celor născute și crescute în captivitate”. Reproducerea domestică nu elimină moștenirea genetică originală sau pericolul potențial. Potrivit Curții, principalul bun care trebuie protejat este sănătatea și siguranța publică, care este pusă în pericol de posibilitatea ca animalele de acest tip să provoace vătămări fizice sau să transmită boli infecțioase.

Confiscarea poate fi dispusă chiar și în absența unei condamnări penale, ca în cazul de față, care a fost clasat din cauza caracterului deosebit de banal al infracțiunii. Apărarea a invocat legătura emoțională dintre femeie și cele două feline, pe care le-au descris drept „puii mei”. Cu toate acestea, pentru cele două feline, interesele colective prevalează asupra intereselor individuale.

Protecția siguranței publice, se arată în hotărâre, privește un număr nedeterminat de indivizi și nu poate fi subordonată unei relații cu animalul. Prin urmare, cei doi servali vor rămâne la adăpost. Apelul a fost respins, iar proprietara va trebui să plătească și cheltuielile de judecată.