O nouă specie de șarpe orb, care seamănă cu o râmă uriașă, descoperită în China. Ce o face diferită de toate celelalte

O nouă specie de șarpe orb, descoperită la granița dintre China și Nepal. Sursa foto: ZooKeys

Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de șarpe orb care trăiește în pădurile Podișului Qinghai-Xizang din China, cel mai mare și mai înalt podiș continental din lume, cu o suprafață de 2.500.000 de kilometri pătrați, transmite BBC Wildlife Magazine. Creatura seamănă cu o râmă uriașă, însă are un model rar pe cap și un profil genetic distinct, care o diferențiază de cele mai apropiate specii.

Specia, denumită Indotyphlops gyirongensis, a fost identificată pe baza unui singur exemplar femelă, găsit pe marginea unui drum, într-o pădure de lângă orașul Gyirong, aflat în apropierea graniței dintre China și Nepal, se arată într-un studiu apărut recent în revista ZooKeys. Numele "Scolecophidia", atribuită grupului de reptile cunoscut drept șerpi orbi, provine din două cuvinte din greaca veche, cu sensurile de "râmă" și "șarpe", făcând referire la aspectul lor și la stilul lor de viață subteran.

"Propunem denumirea comună în limba engleză «Gyirong blind snake» (cu referire la orașul Gyirong, în apropierea locului unde a fost descoperit șarpele) şi denumirea comună în limba chineză «Jílóng Mángshé» pentru această nouă specie", au declarat autorii studiului.

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În prezent, noua specie este cunoscută doar din Xizang, China, însă, întrucât descoperirea a fost făcută atât de aproape de granița dintre China și Nepal, cercetătorii consideră că Indotyphlops gyirongensis este, probabil, prezentă și în regiunile din Nepal.

Găsită în august 2025, femela avea 26,5 centimetri lungime, capul – de culoare crem deschis și corpul – maro deschis, care devenea treptat mai deschis spre coadă. La fel ca toți șerpii orbi, care trăiesc fie sub pământ, fie printre bușteni și frunzele căzute, exemplarul avea ochii reduși, situați sub solzii capului.

Comparând caracteristicile sale fizice și ADN-ul cu cele ale altor specii de șerpi orbi, oamenii de ştiinţă au stabilit că noua specie aparține unei familii de șerpi orbi cunoscută sub numele de Typhlopidae – cea mai bogată în specii și cea mai răspândită dintre cele cinci familii de șerpi orbi.