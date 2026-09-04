O pisică găsită bolnavă, cu ochii închiși, de angajații feroviari care au salvat-o, devine șefă de gară. Are în CV „dormitul pe acte”

Pisica numită șefă de gară în orașul-port Choshi din Japonia. Sursa foto: nakanosan_2026 via Instagram

Japonia este cunoscută pentru respectul acordat tradițiilor, însă unele dintre obiceiurile sale sunt cu adevărat neobișnuite. Printre acestea se numără și o tradiție feroviară care a devenit deja o atracție pentru turiști: numirea pisicilor în funcția de șef de gară.

În orașul-port Choshi, din prefectura Chiba, în apropiere de Tokyo, o pisică găsită într-o stare precară în urmă cu aproape un an a ajuns să ocupe o astfel de funcție și să contribuie la promovarea unei companii feroviare aflate în dificultate.

Felina, numită provizoriu Nakano-san, a fost găsită în octombrie anul trecut în apropierea stației Nakanocho de către un angajat al companiei Choshi Electric Railway. Nu se știe cu certitudine dacă era o pisică vagaboandă sau fusese abandonată. Era însă foarte slabă, bolnavă și suferea de o răceală atât de puternică încât abia își mai putea ține ochii deschiși.

Angajații gării au început să aibă grijă de ea, iar spațiul generos al stației i-a permis să rămână acolo în timp ce se recupera. Treptat, pisica și-a recăpătat sănătatea și s-a obișnuit cu oamenii.

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Întâi a devenit „angajat stagiar” al gării

În ianuarie, Nakano-san a primit primul său rol oficial, devenind „angajat stagiar” al gării. Câteva luni mai târziu, a fost promovată la funcția de șefă de gară.

Debutul său oficial în noua poziție, în luna iulie, a atras numeroși jurnaliști și admiratori, care s-au înghesuit în stația Nakanocho pentru a o vedea pe noua „șefă”.

Pentru această ocazie, felina a primit chiar și o șapcă specifică funcției și o medalie prinsă de zgardă.

Nakano-san are și CV

Potrivit profilului său online, Nakano-san este curioasă, afectuoasă și jucăușă, dar îi place foarte mult și să doarmă. Printre „competențele” sale speciale se numără „împingerea mouse-ului de computer de pe birou” și „dormitului peste documente”.

În prezent, pisica apare în materialele de promovare ale Choshi Electric Railway și pe rețelele sociale ale companiei, unde este folosită ca mascotă. Din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii, ea lucrează aproximativ o dată pe săptămână. În rest, preferă să stea în interiorul gării, de cele mai multe ori pe o bibliotecă.

Popularitatea sa a început deja să aibă efecte asupra zonei. Fanii vin să o fotografieze, iar compania speră că povestea felinei va convinge mai mulți oameni să viziteze orașul Choshi.

Orașul-port se află suficient de aproape de Tokyo pentru a fi eclipsat de capitală, dar suficient de departe pentru a nu fi o destinație turistică la fel de accesibilă.

Compania feroviară consideră că este nevoie de noi modalități de a atrage atenția asupra orașului și a obiectivelor sale, printre care se numără temple istorice, faruri și o zonă de coastă cu un caracter aparte.

„Sper ca Nakano-san să le ofere oamenilor un motiv să viziteze Choshi”, a declarat Remi Magami, secretara pisicii devenite șefă de gară.

Iar strategia pare să funcționeze. Mayumi Ito, o femeie în vârstă de 47 de ani din Tokyo, spune că vizitează gara aproximativ o dată pe lună de când Nakano-san a fost numită șefă de gară. Ea spune că a cunoscut pisica încă de când era mică și o consideră „ca pe copilul unei rude”.