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Oaspete neașteptat pe plaja Copacabana. Un elefant de mare atrage mulțimi de curioși în Rio, în jurul lui s-au pus bariere de protecție

G.M.
1 minut de citit Publicat la 09:30 08 Oct 2026 Modificat la 09:34 08 Oct 2026
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elefant de mare
Un elefant de mare a surprins oamenii aflați pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. FOTO: X

Un elefant de mare a surprins oamenii aflați pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Apariția sa a atras mulțimi de curioși, fotografii și comentarii pe rețelele sociale, iar autoritățile au instalat bariere pentru a-l proteja, scrie Euronews.

Elefantul de mare s-a oprit să se odihnească pe nisip, spre surprinderea celor de pe plajă, care s-au apropiat să îl privească și să îl fotografieze.

În jurul său a fost delimitată o zonă de protecție și au fost amplasate indicatoare prin care oamenilor li se cerea să păstreze distanța.

Apariția elefantului de mare a devenit rapid un subiect de discuție printre localnici și turiști. Unii au spus că nu mai văzuseră niciodată un astfel de animal pe Copacabana, iar alții au venit special după ce au văzut filmări pe rețelele sociale.

Pentru locuitorii orașului, întâlnirea cu mamiferul marin de mari dimensiuni, pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Rio, a fost o experiență neobișnuită.

Unul dintre cei aflați pe plajă a glumit că toată lumea vrea să viziteze Copacabana, "chiar și elefantul de mare".

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Etichete: Brazilia plaja foca

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