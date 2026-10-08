Oaspete neașteptat pe plaja Copacabana. Un elefant de mare atrage mulțimi de curioși în Rio, în jurul lui s-au pus bariere de protecție

Un elefant de mare a surprins oamenii aflați pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. FOTO: X

Un elefant de mare a surprins oamenii aflați pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Apariția sa a atras mulțimi de curioși, fotografii și comentarii pe rețelele sociale, iar autoritățile au instalat bariere pentru a-l proteja, scrie Euronews.

Elefantul de mare s-a oprit să se odihnească pe nisip, spre surprinderea celor de pe plajă, care s-au apropiat să îl privească și să îl fotografieze.

În jurul său a fost delimitată o zonă de protecție și au fost amplasate indicatoare prin care oamenilor li se cerea să păstreze distanța.

El elefante marino apodado "Leôncio" apareció nuevamente en la costa de Río de Janeiro, tras haber sido visto en São Conrado, zona sur de Río y en Icaraí, Niterói. El animal fue avistado descansando en la playa de Copacabana, llamando la atención de los turistas, quienes se acercaron para observarlo. Por su parte, las autoridades acordonaron la zona para evitar incidentes que lo pusieran en peligro. ?: Cortesía. — Noticiero El Salvador ?? (@NoticieroSLV) October 7, 2026

Apariția elefantului de mare a devenit rapid un subiect de discuție printre localnici și turiști. Unii au spus că nu mai văzuseră niciodată un astfel de animal pe Copacabana, iar alții au venit special după ce au văzut filmări pe rețelele sociale.

The southern elephant seal has been spotted around Rio de Janeiro at famous beaches like São Conrado, Leme, and Copacabana. https://t.co/64IZvCa5HV — SURFER (@Surfer) October 7, 2026

Pentru locuitorii orașului, întâlnirea cu mamiferul marin de mari dimensiuni, pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Rio, a fost o experiență neobișnuită.

Unul dintre cei aflați pe plajă a glumit că toată lumea vrea să viziteze Copacabana, "chiar și elefantul de mare".