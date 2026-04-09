Pinguinii imperiali au fost declarați oficial specie în pericol de dispariție

Înecul în masă al puilor de pinguin imperial, din cauza topirii gheții marine în contextul crizei climatice, a determinat Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) să declare oficial specia în pericol de dispariție, scrie The Guardian.

Pinguinii imperiali depind de gheața marină fixată de coastă timp de nouă luni pe an. Acolo își clocesc ouăle, iar puii cresc până când dezvoltă pene impermeabile. Și adulții au nevoie de acest mediu sigur în perioada de năpârlire, când își schimbă penele necesare pentru înot.

Însă încălzirea globală a dus la niveluri record de scădere a gheții marine din Antarctica începând din 2016. Atunci când gheața se rupe prea devreme, colonii întregi pot ajunge în ocean, iar puii se îneacă. Chiar și cei care reușesc să iasă din apă rămân uzi și mor înghețați.

Patru dintre cele cinci locuri cunoscute de reproducere ale pinguinilor imperiali din Marea Bellingshausen s-au prăbușit în 2022, iar mii de pui au murit. O altă colonie, din Marea Weddell, s-a prăbușit în 2016. Cercetătorii au descris aceste evenimente drept „sumbre” și „extrem de tulburătoare”.

Potrivit evaluării IUCN, populația de pinguini imperiali s-ar putea reduce la jumătate până în anii 2080 din cauza pierderii gheții marine. În prezent, specia este estimată la aproximativ 595.000 de adulți, după ce deja a înregistrat o scădere de 10% între 2009 și 2018.

Pinguinul imperial este cea mai mare specie de pinguin și a urcat două trepte în clasificarea IUCN, de la „aproape amenințată” la „în pericol”.

Evaluarea arată și că criza climatică a dus la înjumătățirea populației de foci antarctice cu blană începând din anul 2000, din cauza reducerii cantității de krill, principala lor sursă de hrană. Specia a urcat trei categorii în lista roșie a IUCN, de la „risc scăzut” la „în pericol”.

„Trecerea pinguinului imperial în categoria speciilor în pericol este un avertisment clar: schimbările climatice accelerează criza extincției chiar sub ochii noștri”, a declarat Martin Harper, directorul executiv al BirdLife International, organizația care a coordonat evaluarea IUCN. El a spus că guvernele trebuie să acționeze rapid pentru a reduce emisiile și a decarboniza economiile.

Ecologul marin Philip Trathan, care a lucrat la analiza IUCN privind pinguinul imperial, a spus că schimbările climatice provocate de om reprezintă cea mai mare amenințare pentru specie. Potrivit lui, ruperea timpurie a gheții marine afectează deja coloniile din Antarctica și va continua să le lovească habitatul de reproducere, hrănire și năpârlire. El a subliniat că pinguinii imperiali sunt o specie care arată cât de mult se schimbă planeta și cât de eficient sunt controlate emisiile de gaze cu efect de seră.