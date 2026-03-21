Pinguinii înghit cantități îngrijorătoare de plastic alb și nimeni nu a știut de ce. Până acum

2 minute de citit Publicat la 15:33 21 Mar 2026 Modificat la 15:33 21 Mar 2026

Majoritatea deșeurilor din plastic găsite în stomacul păsărilor marine sunt albe, nu colorate, arată studiile recente. FOTO: Getty Images

Majoritatea deșeurilor din plastic găsite în stomacul păsărilor marine sunt albe, nu colorate, arată studiile recente, scrie Euronews. Ariel-Micaiah Heswall, de la Universitatea din Auckland, a vrut să afle de ce. Ea a coordonat un studiu care a analizat dacă pinguinii sunt mai atrași de această culoare și, astfel, mai predispuși să înghită plastic periculos, sau dacă explicația ține pur și simplu de faptul că în ocean există mai mult plastic alb.

Potrivit cercetătorilor, materialele plastice moi, precum baloanele, pot bloca sistemul digestiv al păsărilor, în timp ce bucățile dure sau ascuțite pot perfora intestinele.

Microplasticele ingerate reprezintă, de asemenea, un risc major, deoarece pot ajunge în sânge și pot afecta echilibrul hormonal al păsărilor.

Uneori, plasticul irită și deteriorează sistemul digestiv, provocând inflamații și țesut cicatricial, o afecțiune cunoscută sub numele de „plasticoză”.

Sunt pinguinii atrași de plasticul alb?

Pentru a afla dacă pinguinii caută în mod activ plasticul alb, cercetătorii au realizat un experiment pe 69 de pinguini, la acvariul Kelly Tarlton Sealife din Auckland.

Se știe că pinguinii înghit capace de sticle din plastic, așa că în experiment au fost folosite capace roșii, albastre, negre și albe.

Acestea au fost fixate pe un panou și introduse acolo unde trăiesc pinguinii.

Rezultatele au arătat că pinguinii au ales capacele albe aproape de două ori mai des decât pe cele negre și cu aproximativ 45% mai des decât pe cele roșii sau albastre.

Ariel-Micaiah Heswall: „Am analizat preferințele pinguinilor pentru culorile plasticului și am observat că aceștia interacționează și aleg mai frecvent plasticul alb. De aceea, recomandăm reducerea utilizării plasticului în general, dar și limitarea plasticului de culoare albă.”

De ce preferă pinguinii plasticul alb?

Heswall spune că studiul arată clar că pinguinii aleg plasticul alb chiar și dacă e în cantitate mai mică decât cel în alte culori, dar nu se știe încă de ce.

Cercetătorii explică faptul că majoritatea animalelor au anumite preferințe senzoriale, vizuale, olfactive sau auditive, care le ajută în activități precum hrănirea sau reproducerea.

În câteva cazuri, pinguinii au reacționat la capacele de plastic prin comportamente specifice curtării sau reproducerii.

„Este posibil ca albul să semene cu culorile prăzii, cum ar fi calamarii sau peștii, dar și cu penajul altor păsări, ceea ce i-ar putea face să fie atrași de această culoare”, explică cercetătoarea.

Și alte păsări marine înghit plastic alb

Un studiu publicat anul trecut, în iunie, arată că nu doar pinguinii, ci și 13 specii de păsări din Insula de Nord a Noii Zeelande înghit în special plastic alb.

„Am descoperit că, atunci când analizăm culorile plasticului ingerat de păsările marine, cel alb este cel mai frecvent. Așadar, plasticul alb reprezintă o triplă problemă: este cel mai răspândit în ocean, este cel mai des găsit în organismul păsărilor și, acum știm, este și preferat de pinguini”, spune Heswall.

Potrivit organizației BirdLife International, una din trei specii de păsări marine este amenințată cu dispariția.