Pompierii australieni și-au dat jos din nou cămășile și au pozat cu pisicuțe și cățeluși în brațe pentru o cauză nobilă

1 minut de citit Publicat la 17:51 13 Noi 2025 Modificat la 17:51 13 Noi 2025

Mult așteptata ediție din 2026 a Calendarului Pompierilor Australieni tocmai a fost lansată FOTO: Profimedia Images

Cei mai în formă pompieri din Australia s-au dezbrăcat pentru ediția anuală a Australian Firefighters’ Calendar (Calendarul Pompierilor Australieni), cu scopul de a strânge fonduri pentru organizații caritabile.

Mult așteptata ediție din 2026 tocmai a fost lansată, marcând 33 de ani de existență a acestei tradiții îndrăgite.

Ședința foto anuală reunește eroii Australiei și animale adorabile, rezultând o colecție fierbinte de imagini pentru fiecare lună din an.

De la crearea sa, în 1993, calendarul a strâns peste 3,5 milioane de dolari pentru organizații caritabile din Australia și din întreaga lume.

Continuându-și tradiția, fondurile obținute din vânzarea calendarului din acest an vor sprijini adăposturi de animale și fauna sălbatică australiană, dar și copii care luptă împotriva cancerului.

David Rogers, directorul Australian Firefighters Calendar, a spus cu mândrie: „Calendarul Pompierilor Australieni se găsește pe pereții susținătorilor din peste 90 de țări din întreaga lume. Pompierii care apar în calendar sunt foarte solicitați să participe la unele dintre cele mai populare emisiuni TV din lume și apar în reviste. Din Germania până în Taiwan, din SUA până în Japonia, pompierii din calendar își folosesc popularitatea pentru a continua să transmită mesajul conservării faunei sălbatice australiene”.

Anul acesta, peste 25 de pompieri s-au reunit pentru o ședință foto care a durat o lună, rezultând cinci ediții unice. Pompieri din aviație, armată și serviciile urbane au pozat pentru calendare.

În fiecare lună, cele cinci ediții diferite ale calendarului prezintă un alt pompier și legătura sa emoționantă cu unele dintre cele mai adorabile animale din Australia.

Datorită succesului uriaș al edițiilor anterioare, calendarele dedicate câinilor, pisicilor, cailor, animalelor diverse și eroilor pompieri revin și în acest an.