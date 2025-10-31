Trei pisici din România au fost desemnate cele mai frumoase din lume, la Campionatul Mondial Felin din București

Trei pisici din România, desemnate cele mai frumoase din lume în 2025 FOTO: Facebook/ Aurelian Ionescu - Instagram/ Sonia Simionov

Weekendul trecut, în cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, desfăşurat la ROMEXPO, România şi-a confirmat dominaţia pe scena mondială a frumuseţii feline.

După titlul câştigat în 2023 de magnificul Maine Coon Panco's Elros, în 2025, cel mai frumos motan din lume este din nou român.

Superbul Wild Forest's Nordri, un impunător Norvegian de Pădure alb născut în România, a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări.

Iar performanţa s-a dublat - şi chiar triplat - printr-o poveste de familie unică: fiul lui Nordri, Wild Forest's Quasar în vârstă de 7 luni, a fost şi el desemnat cel mai frumos motănel din lume în 2025, însă de această dată a adus victoria Elveţiei, ţara în care locuieşte acum.

Astfel, România semnează o dublă victorie genetică: tată şi fiu, ambii campioni mondiali în acelaşi an, născuţi în aceeaşi felisă românească RO*Wild Forest's.

Wild Forest's Nordri, care în 2024 a fost şi Campion European, devine astfel primul motan din România ale cărui linii de sânge domină podiumurile internaţionale, un alt fiu de-al său - Wild Forest's Prosecco - reuşind, în acest an, să învingă "vikingii" chiar la ei acasă, cucerind prestigioasa Cupă a Scandinaviei, în cea mai dificilă competiţie a celor mai mari rase de pisici - Maine Coon şi Siberiene.

După performanţa lui Nordri, România a primit o nouă confirmare de valoare: tot din România provine şi "Ursoaica" albastră din Bucovina - Kira Kiralina, o pisică britanică cu păr scurt, care, după ce şi-a învins toată concurenţa la categoria femele castrate, aduce şi ea aurul pentru România - pentru prima dată în această categorie.

Vedeta absolută a popularităţii la Campionatul Mondial Felin a fost un motănel salvat de pe stradă.

Spark, un motănel fără pedigree, dar cu o poveste de film, salvat şi readus la viaţă în secţia UPU a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, a furat inimile publicului şi ale arbitrilor, devenind Vicecampion Mondial la categoria "Pisici de casă" - o categorie special creată pentru a promova empatia, incluziunea, salvarea şi adopţia pisicilor abandonate.

Ecou global al Campionatului Mondial Felin de la Bucureşti

Succesul de la Bucureşti a traversat continentele. Associated Press, The Washington Times şi ABC News au relatat despre eveniment, descriindu-l drept "cel mai mare show felin din lume".

Este pentru prima dată în istoria FIFe când presa internaţională de top scrie despre o competiţie organizată în România - o performanţă istorică semnată de Felis Romania.

Fapte & cifre

757 pisici participante

36 rase din 35 de ţări

398 crescători

36 pisici adoptate

Prin efortul organizatorilor, Felis Romania a făcut istorie: a reunit la Bucureşti excelenţa felină mondială, mediul academic veterinar, instituţiile statului şi societatea civilă, consolidând imaginea României ca ambasador al empatiei, profesionalismului şi performanţei internaţionale.