Un animal greu de observat, lung cât un container, a fost filmat în Indonezia cu o dronă în timp ce vâna

1 minut de citit Publicat la 22:51 11 Oct 2026 Modificat la 22:51 11 Oct 2026

Chiar dacă ajung la dimensiunile unui container de transport, de aproximativ 12 metri lungime, aceste animale discrete sunt greu de zărit în apă. sursa foto: Getty

Un biolog marin din Indonezia a surprins imagini spectaculoase cu o balenă Omura care se hrănea cu krill în Strâmtoarea Dampier, din arhipelagul Raja Ampat, scrie Discover Wildlife.

Dr. Mark Erdmann, director executiv al ReShark, o inițiativă dedicată protejării rechinilor, organizează uneori croaziere de conservare a naturii în parteneriat cu Silolona Sojourns.

În martie 2026, aflat la bordul navei MY Silolona, a văzut ceva ce scapă privirii celor mai mulți vizitatori: o balenă Omura în timp ce se hrănea.

„Deși turiștii care ajung în Raja Ampat le observă rareori, balenele Omura trăiesc aici tot timpul anului”, spune el.

Chiar dacă ajung la dimensiunile unui container de transport, de aproximativ 12 metri lungime, aceste animale discrete sunt greu de zărit în apă, ceea ce le face și foarte greu de studiat.

„Se știu atât de puține lucruri despre balenele Omura, încât oamenii de știință nu sunt siguri câte exemplare există sau cât de rare sunt”, scrie organizația Whale & Dolphin Conservation USA pe site-ul său.

Unul dintre semnele care trădează prezența unei balene Omura este momentul în care expiră la suprafață. Jetul ei de aer și apă pare destul de slab și jos, dar poate fi totuși un indiciu că animalul se află chiar sub suprafața apei.

„Echipajul, cu ochi de vultur, a observat jetul balenei în depărtare”, povestește Erdmann. „Am lansat drona și m-am bucurat enorm să descopăr balena Omura hrănindu-se activ cu roiurile de krill de la suprafață”.

Privind de sus, a putut urmări momentul în detalii extraordinare. Aceste animale care se hrănesc prin filtrare înghit cantități uriașe de krill și plancton. Pliurile elastice din zona gâtului le permit să ia guri mai mari de apă, ca să prindă cât mai multă hrană.

Impresionanta lor abilitate de a se hrăni se vede foarte bine în imaginile filmate.

„La finalul clipului se poate vedea cum balena se avântă și își deschide larg gura pentru a înghiți o cantitate uriașă de krill și apă, pe care apoi o filtrează prin fanoane”, adaugă Erdmann.