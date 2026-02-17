Un australian a trimis peste 100 de şopârle în pungi de popcorn, în România și alte țări timp de 5 ani

Șopârla cu limbă albastră (Tiliqua rugosa) şi dragonul bărbos, printre reptilele expediate de individul din Sydney. Sursa colaj foto: Getty Images

Un australian a trimis peste 100 de şopârle în pungi de popcorn, care au avut ca destinaţie România, dar și alte țări, timp de cinci ani, a relatat Le Figaro. Anchetatorii au declarat că au recuperat 101 reptile australiene din colete confiscate şi au spus că unele dintre acestea trebuiau să ajungă în China, iar altele, în Coreea de Sud. Bărbatul, care are 61 de ani, a primit o pedeapsă-record pentru faptele sale – judecătorii au decis să stea opt ani după gratii.

Un bărbat din Sydney care a încercat să trimită afară din Australia șopârle și alte reptile, ascunse în pungi de popcorn și cutii de biscuiți, a fost condamnat vineri la opt ani de închisoare, o sentință record pentru un traficant de specii sălbatice, au anunțat autoritățile marți, potrivit sursei citate.

În vârstă de 61 de ani, Neil Simpson a fost condamnat de un tribunal din Sydney la opt ani de închisoare, cu o perioadă minimă obligatorie de cinci ani și patru luni, au precizat oficialii federali pentru mediu și guvernul statului New South Wales într-un comunicat comun.

Anchetatorii au recuperat 101 reptile australiene în pachetele confiscate, care aveau ca destinaţie oraşul Hong Kong, China, Coreea de Sud, Sri Lanka și România.

Jurnaliştii publicaţiei Le Figaro au mai scris că animalele, care includeau șopârle cu spatele solzos, șopârle cu limbă albastră din vest, dragoni cu barbă și șopârle pitice cu coadă spinoasă sudice, au fost trimise în 15 pachete între anii 2018 și 2023. Acestea erau închise în containere, care la rândul lor erau ascunse în pungi de popcorn, cutii de biscuiți și un poșetă, și, ulterior, plasate în carton, conform comunicatului.

Traficantul încercase să convingă alte persoane să trimită animalele în locul lui, însă a fost identificat de anchetatori și de poliția din New South Wales. Alte trei persoane au fost de asemenea condamnate în acest caz.

Departamentul pentru Mediu din New South Wales a subliniat că "traficul ilegal de specii sălbatice nu este o infracțiune fără victime", întrucât afectează conservarea și privează statul și Australia de "biodiversitatea lor unică".