Un câine poliţist a devenit erou după o amplă operaţiune de căutare a doi copii, care s-au pierdut într-o pădure uriaşă

Sursa Foto: Facebook/Brown County Sherrif Office Indiana

Un câine poliţist a devenit erou în statul american Indiana, după ce a găsit doi copii care s-au pierdut într-o pădure uriaşă, a relatat publicaţia People. Cei mici erau împreună cu părinţii lor când s-au rătăcit şi, după ce şi-au dat seama de gravitatea situaţiei, adulţii au alertat autorităţile. K9 Knox are o poveste emoţionantă: înainte să devină un câine poliţist, el hoinărea speriat pe străzi şi care încerca să supraviețuiască iernii aspre din Indiana.

K9 Knox a absolvit la începutul acestui an un program de instruire pentru câini de serviciu, iar zilele trecute, el s-a transformat în îngerul păzitor pentru doi fraţi care s-au pierdut de familia lor într-o pădure națională uriașă din statul american Indiana.

Alarma a fost dată duminică, 5 octombrie, spre seară. Potrivit sursei citate, în jurul orei 17:48, în apropiere de oraşul Bloomington "a început prima pistă de căutare, de aproximativ 500 de metri", au precizat autoritățile într-o declarație publicată pe 7 octombrie pe Facebook.

Knox, partenerul canin al adjunctului de șerif Cody Loncaric, a reușit să localizeze cei doi copii, ambii în vârstă de 11 ani, care se rătăciseră de mama lor în zona lacului Sundance, din Hoosier National Forest, Indiana.

"Câinele K9 Knox i-a ghidat pe salvatori în direcția corectă și a ajutat la localizarea cu succes a celor doi minori dispăruți", s-a mai transmis în mesajul postat pe Facebook de autorităţile americane.

La operațiunea de căutare, desfășurată pe o suprafață de aproximativ 80.000 de hectare, au participat, alături de echipele de intervenție, Departamentul pentru Resurse Naturale – Poliția de Mediu, Departamentul de Poliție din Nashville, Pompierii din Harrison Township și echipele de voluntari din Southern Brown.

"Suntem profund recunoscători pentru munca în echipă extraordinară a tuturor celor implicați", au declarat oficiali de la Biroul Șerifului din Brown County.

Povestea emoţionantă a lui K9 Knox: "Era un câine vagabond speriat, care încerca să supraviețuiască iernii aspre"

K9 Knox s-a alăturat Unității K9 a Biroului Șerifului din Brown County la începutul acestui an, după ce a absolvit programul Redemption Ranch K9. Această organizație non-profit din Indiana oferă câinilor salvați din adăposturi o a doua șansă – transformându-i în parteneri de încredere ai forțelor de ordine prin programe speciale de dresaj.

Pentru a celebra parteneriatul dintre Knox și adjunctul de șerif Cody Loncaric, dar și reușitele lor, Biroul Șerifului din Comitatul Brown a scris pe Facebook, în luna iulie: "Suntem foarte mândri de amândoi, pentru devotamentul și munca lor asiduă!".

Înainte de a ajunge la Biroul Șerifului din Brown County, Knox a avut un început dificil – era "un câine vagabond speriat, care încerca să supraviețuiască iernii aspre din Indiana, lângă cazinoul din Shelbyville", potrivit organizației Redemption Ranch.

Adăpostul de animale din Shelby County l-a preluat pe Knox și i-a remarcat imediat potențialul, cerând ajutorul organizației non-profit.

"De atunci, în fiecare zi, Knox ne-a arătat un potențial pur, care nu poate fi învățat. Se antrenează cu pasiune, intensitate și o dorință neobosită de a munci. Devine tot mai curajos, mai hotărât și mai concentrat cu fiecare antrenament. Zâmbetul pe care îl poartă astăzi? E real. Și și l-a câștigat pe merit", se arată pe site-ul Redemption Ranch.

Organizația a mai precizat: "Astăzi, Knox servește cu mândrie în cadrul Biroului Șerifului din Brown County, demonstrând că măreția poate veni adesea din cele mai neașteptate locuri".