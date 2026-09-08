Un pui de papagal a zburat dintr-un apartament din Tulcea, iar pompierii au fost chemaţi în ajutor de proprietar

Un pui de papagal a evadat dintr-un apartament din Tulcea. Pompierii au intervenit pentru recuperarea lui. Sursa colaj foto: Facebook/ISU Tulcea

O intervenție mai puțin obișnuită i-a mobilizat marți după-amiaza pe pompierii din Tulcea. Aceștia au fost chemați de un bărbat, după ce un pui de papagal pe care îl deţine a zburat din apartament și s-a refugiat într-un copac din apropierea locuinței, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Delta" Tulcea, potrivit Agerpres. Pasărea exotică recuperată de pompierii tulceni aparține unei specii al cărei preț poate ajunge la cel puțin 2.000 de euro.

Proprietarul păsării exotice a cerut ajutorul pompierilor la numărul unic de urgenţă 112 şi le-a spus acestora că puiul de papagal, de aproximativ 80 de centimetri, cu o greutate de circa două kilograme, stătea într-un copac din faţa apartamentului.

Operaţiunea de recuperare a puiului de papagal a fost filmată de unul dintre pompieri, iar imaginile au fost făcute publice de ISU Tulcea pe pagina de Facebook a instituţiei, unde au stârnit mai multe reacţii pozitive.

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"Ca orice solicitare, pompierii tulceni au luat în serios urgenţa cetăţeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie şi rasă este considerat, pentru cineva, un membru al familiei aşa că în timpi operativi de la primirea apelului, pompierii din cadrul Detaşamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu o autoscară şi după câteva insistenţe şi manevre delicate, au reuşit să recupereze frumoasa înaripată. Era vorba de un papagal exotic care, pui fiind, avea dimensiuni impresionante", au precizat reprezentanţii ISU "Delta" Tulcea.

Un exemplar din specia de papagal salvat de pompierii tulceni poate costa cel puţin 2.000 de euro.