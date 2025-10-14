Un tenrec adorabil care „face baie în cadă” a cucerit internetul. Mulți cred că este arici: „N-am știut că există, dar deja îl iubesc”

Un tenrec „face baie în cadă” la Grădina Zoologică Cincinnati din SUA. Sursa foto: Facebook/ Cincinnati Zoo & Botanical Garden

Un moment rar și absolut fermecător surprins la Grădina Zoologică Cincinnati ne arată un tenrec minuscul, relaxându-se într-o cadă miniaturală. Cu mișcări lente și un aparent zâmbet, micul animaluț se spală într-un recipient plin cu praf sau nisip fin.

În videoclip se observă cum își scufundă blana/spinii în pulbere, se rostogolește ușor și pare că se răsfață într-un moment de relaxare totală.

„Doar un tenrec care face o baie. Nu, nu este generat de AI! Tenrecii noștri adoră băile de praf – îi ajută să-și mențină pielea sănătoasă, să elimine excesul de uleiuri și chiar să țină la distanță paraziții enervanți!”, au transmis reprezentanții grădinii zoologice.

„Este atât de mic și delicat, că pare un personaj dintr-un film de animație”, scrie un utilizator în comentarii. Altcineva adaugă: „A mai crezut cineva că e un arici la început? M-am simțit prost când am aflat că nu e!”

Tenrec vs. arici – deși seamănă izbitor, nu sunt nici măcar rude

Deși seamănă foarte mult cu aricii (mărime mică, corp acoperit cu țepi și bot ascuțit), tenrecii nu au nicio legătură apropiată cu aceștia.

Tenrecul este originar din Madagascar și face parte dintr-o familie unică de mamifere, Tenrecidae, care au evoluat complet separat de arici. Cu toate acestea, forma corpului lor e un exemplu fascinant de evoluție convergentă – adică două specii care arată similar fără a fi înrudite.

Un alt comentariu simpatic glumește pe seama acestei confuzii: „Ok, deci am descoperit că e un tenrec. Asta e. Îmi schimb animalul preferat!”

Cele mai simpatice reacții din comentarii: