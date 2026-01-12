VIDEO O bufniță simpatică a intrat într-un apartament din Botoșani și n-a mai vrut să plece. Proprietarul a sunat la 112

Un botoșănean s-a trezit cu o bufniță în casă și a sunat la 112 FOTO: Facebook IJJ Botoșani

Weekend-ul trecut, jandarmii din Botoșani au avut poate cea mai neobișnuită intervenție, după un apel la 112 și mai ciudat. Mai exact, un localnic a cerut ajutor pentru că s-a trezit în casă cu o bufniță.

Bărbatul, care locuiește într-un apartament de pe strada Săvenilor, a sunat la 112 sâmbătă seară ca să spună că bufnița a intrat în bucătărie prin ventilație, probabil atrasă de căldură și nu dădea niciun semn că vrea să plece.

Echipajul de jandarmi a ajuns la fața locului în jurul orei 19:30. Ofițerii au prins cu grijă pasărea, s-au asigurat că nu este rănită, apoi au deschis larg fereastra și i-au dat drumul afară.

Bufnița și-a luat zborul și s-a oprit într-un copac din parcul din apropiere, potrivit unei postări pe Facebook a Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani.

„Recomandăm persoanelor care se confruntă cu astfel de situații, de pătrundere a animalelor sălbatice în locuință, să solicite în cel mai scurt timp sprijinul autorităților pentru a fi evitate situații neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost”, a mai precizat Jandarmeria Botoșani.