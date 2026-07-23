VIDEO Un urs s-a urcat în vârful unui stâlp de iluminat și a rămas blocat acolo: „Chiar nu ne venea să credem ce vedeam”

2 minute de citit Publicat la 17:04 23 Iul 2026 Modificat la 17:09 23 Iul 2026

Un urs a rămas blocat în vârful unui stîlp de iluminat, în SUA FOTO: captură video X/ US Department of the Interior

Un urs care s-a urcat în vârful unui stâlp de iluminat din zona rurală a statului american New Mexico a devenit subiectul unui videoclip viral săptămâna aceasta. Din nefericire, întâmplarea a avut un deznodământ tragic, pentru că ursul a murit electrocutat.

Videoclipul, înregistrat luni lângă Gladstone, New Mexico, la aproximativ 270 de kilometri de Santa Fe, îl arată pe urs cocoțat pe traversa stâlpului de electricitate, în timp ce gâfâie și încearcă să-și mențină echilibrul.

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Departamentul de Interne al SUA a distribuit videoclipul miercuri, glumind: „Apreciem entuziasmul pentru Dominația Energetică Americană, dar nu asta am vrut să spunem” - potrivit Fox News.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Imaginile neobișnuite au fost filmate de Shannon Mullens, care călătorea pe autostrada 56 din New Mexico spre Oklahoma, când a văzut ursul pe stâlp.

În filmare, o persoană aflată în afara cadrului îi spune operatorului serviciului de urgență 911: „Sun să anunț că un urs este în vârful unui stâlp de iluminat”.

Operatorul, care primise deja sesizări despre urs, a spus că anunțase Departamentul pentru Vânat și Pescuit, o agenție guvernamentală a statului responsabilă de conservarea faunei sălbatice, însă „nu este nimic de făcut”. Persoana care a sunat a fost instruită să lase ursul în pace.

Operatorul a explicat în continuare că specialiștii în fauna sălbatică nu puteau interveni pentru a ajuta ursul, întrucât acesta probabil ar fi căzut de pe stâlp dacă ar fi fost tranchilizat.

Stâlpii de telegraf din SUA au, de obicei, aproximativ 10,5 metri înălțime, cât un bloc cu trei etaje.

Mullens a declarat pentru Storyful: „La început, chiar nu ne venea să credem ce vedeam, așa că ne-am întors ca să vedem mai bine mai bine.

Inițial, am crezut că ursul era mort, dar, când ne-am apropiat, ne-am dat seama că era încă în viață”.

Înregistrarea video a fost redistribuită miercuri de Departamentul de Interne al SUA și a strâns sute de mii de vizualizări.

Departamentul pentru Vânat și Faună Sălbatică din New Mexico a declarat că, în ciuda eforturilor autorităților locale, ursul a fost electrocutat înainte de a putea fi salvat.

Experții în fauna sălbatică spun că urșii se pot urca pe stâlpii de electricitate dacă sunt speriați de oameni, trafic sau câini, tratându-i ca pe copaci, în timp ce încearcă să scape de pericol.