Zece boboci de rață sălbatică au fost salvați din trafic, în București. Puii rătăceau singuri printre mașini: „Pericolul era imens”

1 minut de citit Publicat la 11:08 28 Apr 2026 Modificat la 11:08 28 Apr 2026

Boboci de rață sălbatică salvați din trafic, în București, 27 aprilie 2026. Sursa foto: Poliția Locală a Municipiului București

Zece boboci de raţă sălbatică au fost salvaţi din traficul bucureştean, informează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

„Sunt mici, galbeni și pufoși. 10 bobocei de rață sălbatică! Toți au fost salvați astăzi. Rătăceau printre maşini, în trafic, în zona de nord a Bucureştiului. Pericolul era imens!

Ne-a sunat o binefăcătoare, am trimis rapid colegii de la Poliţia Animalelor. Din fericire, doamna apucase deja să-i prindă şi să îi pună la adăpost de roţile maşinilor.

I-am transportat deja la partenerii noştri de la Fundaţia Visul Luanei pentru a-i îngriji aşa cum trebuie. Până vor fi pregătiţi să se descurce singuri în natură”, a informat sursa citată, luni, pe Facebook.

Reprezentanţii Poliţiei Locale mulţumesc persoanei care s-a implicat în salvarea bobocilor. De asemenea, îi îndeamnă pe bucureşteni să sune la 021/9752 atunci când întâlnesc animale care au nevoie de ajutor.