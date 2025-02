Max Verstappen şi-a cumpărat un nou avion de 48 de milioane de euro. Cum arată aeronava privată

Max Verstappen şi-a cumpărat un nou avion privat, un Dassault Falcon 8X, negru mat și portocaliu, la fel ca primul avion pe care l-a achiziționat în 2019. Noua aeronavă poate zbura pe ruta Melbourne-Dubai, fără oprire pentru alimentare.

În timp ce se pregătește pentru sezonul 2025 de Formula 1, care va începe în Australia în weekendul din 16 martie, Max Verstappen, de patru ori campion mondial, și-a făcut un cadou special: și-a cumpărat un avion nou, un Dassault Falcon 8X, pentru care a plătit 48,6 milioane de euro.

??️ Max Verstappen’s Falcon 8X is still in the testing phase, but soon the four-time world champion will be traveling to races in his new jet!

pic.twitter.com/rPw3ZQ3XrW