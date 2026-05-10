Metallica le-a oferit fanilor greci un moment de neuitat cu „Dansul lui Zorba” la concertul din Atena

Metallica a surprins publicul grec cu un tribut neașteptat adus patrimoniului muzical al Greciei. Foto: captură Youtube/ BB 81

Legendara trupă de heavy metal Metallica s-a întors în Grecia, sâmbătă seara, cu un show exploziv pe Stadionul Olimpic din Atena (OAKA), primul concert european din turneul lor M72 World Tour. Zeci de mii de fani din întreaga țară și din străinătate au fost la concert, iar, de departe, cel mai memorabil moment al serii a fost când trupa a interpretat celebra melodie „Dansul lui Zorba”, relatează Greek Reporter.

Metallica a surprins publicul grec cu un tribut neașteptat adus patrimoniului muzical al Greciei. În timpul concertului, trupa a interpretat „Dansul lui Zorba”, compoziția iconică a celebrului compozitor grec Mikis Theodorakis.

Melodia recognoscibilă a stârnit imediat aplauze în tot stadionul. Fanii au apreciat gestul ca un omagiu adus Greciei și moștenirii sale culturale.

„Dansul lui Zorba”, asociat internațional cu filmul din 1964 „Zorba the Greek”, rămâne una dintre cele mai cunoscute piese muzicale grecești din lume și este strâns legată de moștenirea lui Theodorakis.

Trupa a interpretat și piesa grecească „You Don’t Fit Anywhere” (Den Horas Pouthena) a legendarei formații rock grecești Trypes.

Metallica a adus în premieră la Atena scena de 360 de grade care permite trupei să cânte înconjurată complet de public. Ecranele video imense, efectele pirotehnice sincronizate și iluminarea spectaculoasă au transformat stadionul olimpic într-una dintre cele mai mari producții muzicale live organizate vreodată în Grecia.

Concertul din Atena a lansat oficial segmentul european al aclamatului turneu M72 World Tour, cu trupele de deschidere Gojira și Knocked Loose, care au încălzit publicul înainte ca Metallica să urce pe scenă.

Fanii au explodat de entuziasm în timp ce trupa a interpretat numeroase dintre cele mai cunoscute hituri ale sale, inclusiv clasice din mai multe decenii de istorie a heavy metalului.

Imagini de pe rețelele sociale din interiorul stadionului au arătat valuri de fani cântând împreună, în timp ce arena vibra sub intensitatea și energia concertului.

Reacțiile online după concert au fost copleșitor de entuziaste, mulți fani numind evenimentul una dintre cele mai impresionante reprezentații live organizate vreodată în Grecia. Pe forumuri și rețele sociale, participanții au lăudat atât calitatea producției, cât și conexiunea emoțională creată în timpul tributului adus lui Theodorakis.