Metoda prin care oamenii din toată lumea reușesc să se pensioneze de tineri și să fie independenți financiar

Scopul este acumularea unei averi suficient de mari încât veniturile generate de investiții să acopere cheltuielile de trai, fără a mai fi nevoie de un loc de muncă . Foto: Getty Images

Să ieși la pensie la 40 sau 50 de ani poate părea un vis imposibil, însă pentru adepții mișcării FIRE acest obiectiv este cât se poate de real. Metoda revoluționară are la bază un acronim ce vine de la Financial Independence, Retire Early (Independență financiară , pensionare timpurie) și descrie un stil de viață bazat pe economii masive, investiții și un consum cât mai redus, potrivit Investopedia.

Conceptul a devenit cunoscut după apariția, în 1992, a cărții „Your Money or Your Life”, scrisă de Vicki Robin și Joe Dominguez, care încuraja oamenii să privească fiecare cheltuială prin prisma timpului petrecut pentru a câștiga acei bani.

Ce este mișcarea FIRE

Scopul este acumularea unei averi suficient de mari încât veniturile generate de investiții să acopere cheltuielile de trai, fără a mai fi nevoie de un loc de muncă cu normă întreagă.

Pentru a ajunge acolo, adepții metodei economisesc, în unele cazuri, până la 70-75% din venitul anual, iar banii sunt investiți pe termen lung.

Mulți urmăresc să strângă o sumă echivalentă cu de 25 de ori cheltuielile lor anuale, considerând că aceasta le permite să trăiască din investiții.

După retragerea din activitate, ei încearcă să nu retragă anual mai mult de 3-4% din valoarea portofoliului, pentru ca economiile să poată susține un stil de viață pe termen lung.

Ce este Barista FIRE

De-a lungul timpului au apărut mai multe versiuni ale strategiei FIRE.

Lean FIRE este cea mai austeră variantă. Cei care o adoptă își reduc drastic cheltuielile și trăiesc cu bugete foarte mici.

La polul opus se află Fat FIRE, destinat persoanelor cu venituri mari, care vor să se pensioneze devreme fără să renunțe la un stil de viață confortabil. Pentru a reuși, acestea trebuie să economisească sume foarte mari și să investească agresiv.

Între cele două se află Barista FIRE, o variantă în care persoana renunță la serviciul cu normă întreagă, dar continuă să lucreze part-time pentru a-și completa veniturile și a-și păstra anumite beneficii, precum asigurarea medicală.

Formula de calcul a independenței financiare. De câți bani ai nevoie

Una dintre cele mai cunoscute reguli din mișcarea FIRE este „regula de 25”. Potrivit acesteia, pentru a atinge independența financiară trebuie să acumulezi economii și investiții echivalente cu de 25 de ori cheltuielile tale anuale.

De exemplu, dacă ai nevoie de 40.000 de euro pe an pentru a trăi, obiectivul ar fi un portofoliu de aproximativ 1 milion de euro. La această sumă se aplică apoi așa-numita „regulă de 4%”, care presupune retragerea anuală a cel mult 4% din valoarea investițiilor, astfel încât banii să poată susține cheltuielile pe termen lung.

Totuși, numeroși specialiști avertizează că această formulă nu garantează succesul în orice situație, deoarece inflația, evoluția piețelor financiare și durata pensionării pot modifica semnificativ calculele inițiale.

Cât de realist este

Deși metoda a devenit foarte populară în ultimii ani, specialiștii atrag atenția că doar un număr redus de oameni reușesc să se pensioneze foarte devreme.

Datele Gallup arată că, în 2024, vârsta medie de pensionare a fost de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, mult peste obiectivele urmărite de majoritatea adepților FIRE.

În plus, succesul depinde de numeroși factori: nivelul veniturilor, disciplina financiară, stilul de viață, evoluția piețelor financiare și inflația.

Ce recomandă specialiștii

Cei care vor să urmeze această strategie sunt sfătuiți să își constituie mai întâi un fond de urgență echivalent cu trei până la șase luni de cheltuieli, pentru a putea face față situațiilor neprevăzute.

De asemenea, simpla economisire nu este suficientă. Banii trebuie investiți într-un mod diversificat și adaptat obiectivelor personale, iar planul trebuie revizuit periodic.

Experții avertizează și asupra așa-numitei „reguli de 4%”, folosită frecvent în comunitatea FIRE. Tot mai mulți analiști consideră că această regulă nu este potrivită pentru persoanele care intenționează să trăiască încă 40-50 de ani după retragerea din activitate, deoarece inflația sau evoluțiile nefavorabile ale piețelor pot reduce semnificativ valoarea investițiilor.

Avantaje și dezavantaje

Principalul avantaj al metodei FIRE este libertatea financiară și posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia, de a călători sau de a urma alte pasiuni.

În schimb, strategia presupune ani întregi de economii foarte stricte și sacrificii importante. Pentru multe familii, în special pentru cele cu copii sau cu persoane aflate în întreținere, economisirea a peste jumătate din venit poate fi greu de realizat.

Din acest motiv, mulți consultanți financiari recomandă adaptarea principiilor FIRE la situația fiecăruia, fără a transforma pensionarea timpurie într-un obiectiv rigid. Pentru numeroși oameni, independența financiară înseamnă mai degrabă reducerea dependenței de salariu și posibilitatea de a alege cum și cât vor să lucreze, nu neapărat renunțarea completă la activitatea profesională înainte de vârsta obișnuită de pensionare.