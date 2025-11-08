Moment viral la Miss World Chile 2025. În rochie de gală, o concurentă a cântat o piesă death metal și a uimit publicul cu vocea ei

Un moment inedit a avut loc la semifinalele concursului Miss World Chile 2025, unde o concurentă a adus muzica metal extrem pe scena competiției. Modelul și solista de death metal Ignacia Fernández, în vârstă de 27 de ani, a surprins publicul și juriul interpretând un cântec original al trupei sale, Decessus, în timpul probei artistice.

Îmbrăcată într-o rochie elegantă de gală, Fernández a urcat pe scenă alături de colegul său de trupă, chitaristul Carlos Palma, și a interpretat o piesă în stilul death metal.

Publicul a fost uluit, iar prestația s-a încheiat cu aplauze la scenă deschisă și aprecieri din partea juraților pentru curajul și originalitatea momentului.

Reprezentanta districtului Las Condes din Santiago, Ignacia Fernández, a fost răsplătită pentru autenticitatea sa, reușind să ajungă în top 20 al competiției. Finala Miss World Chile va avea loc duminică, 9 noiembrie, iar câștigătoarea va reprezenta Chile la Miss Univers 2025.

Fernández, născută și crescută în Chile, a fondat trupa Decessus în 2020, împreună cu Carlos Palma (chitară), Martín Fénix (tobe) și Jaime Pepe (chitară bas). În cei cinci ani de activitate, formația a urcat pe scene importante, deschizând concerte pentru trupe cunoscute precum Jinjer, Insomnium și Epica.

Într-un interviu acordat publicației chiliene Las Últimas Noticias, Ignacia Fernández a recunoscut că a avut emoții înaintea momentului:

„Televiziunea te expune, oamenii pot face meme sau glume pe seama ta. Dar piesa pe care am cântat-o este a trupei mele, este munca mea, viața mea.”

Artista a dezvăluit și cum își protejează vocea, un instrument esențial în muzica metal extrem: „Am studiat mai bine de doi ani, cu multă concentrare. Am un medic ORL și un logoped care mă monitorizează constant. Fac exerciții vocale în timpul zilei, iar înainte de un concert îmi acord între 15 și 30 de minute pentru încălzirea vocii.”

După prestația sa, Ignacia Fernández a declarat: „Nu încerc să mă încadrez într-un tipar. Încerc doar să mă arăt așa cum sunt.”

Momentul său a devenit viral pe rețelele sociale, fiind lăudat de fanii metalului și de comunitatea artistică din Chile, care au apreciat felul în care tânăra a reușit să îmbine eleganța concursului de frumusețe cu energia autentică a muzicii extreme.