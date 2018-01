foto: Pixabay.com

Iarna aduce cu sine vreme rece, insa familiile trebuie sa continue sa se deplaseze cu masina.

Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa.

Sue Auriemma, corespondent pentru sectiunea Copii si Masini din publicatia Today, a demonstrat in urma unui studiu de investigatie de nivel national existenta unui pericol iminent in cazul calatoriilor cu masina: atunci cand un copil poarta o geaca de iarna, poti avea senzatia ca este bine prins in scaunul de masina cand chingile sunt de fapt extrem de largi.

Un test realizat in cadrul unui laborator pentru teste de impact din Michigan a folosit o marioneta care parea prinsa bine intr-un scaun auto, iar aceasta a zburat din scaun cand a avut loc un impact de 45 km/h. Sfatul este valabil si in cazul adultilor: nu ar trebui sa poarte geaca de iarna atunci cand se afla la volan sau cand calatoresc cu masina.



Mai mult, pe Qbebe.ro.