Nu te lăsa păcălit de pâinea „cu maia” din supermarket. Iată cum recunoști varianta autentică

Pâinea autentică cu maia folosește un „starter” din făină și apă, lăsat să fermenteze. Foto: Hepta

Prepararea pâinii cu maia cere timp și răbdare, fiind un proces deloc rapid. Dacă nu o faci acasă, tentația este să o cumperi din magazin. Problema este că nu toate produsele etichetate drept „pâine cu maia” sunt cu adevărat făcute astfel, potrivit Real Simple.

Pe rafturi poți găsi pâine care poartă această denumire, deși nu a trecut prin procesul de fermentație naturală care îi dă gustul specific și o face diferită de alte tipuri de pâine. Majoritatea pâinilor obișnuite sunt făcute cu drojdie comercială, care oferă un gust uniform și un proces rapid de producție.

În schimb, pâinea autentică cu maia folosește un „starter” din făină și apă, lăsat să fermenteze. Drojdia naturală din aer descompune zaharurile din făină, iar în urma acestui proces apar acizi care dau gustul ușor acrișor caracteristic. Dezvoltarea unei maiele bune durează și contribuie decisiv la aromă.

Pentru a scurta procesul, unele companii folosesc metode alternative, rezultând o pâine care doar imită produsul original.

La ce să fii atent când cumperi pâine cu maia

Primul pas este să verifici lista de ingrediente. O pâine autentică ar trebui să conțină, în esență, doar făină, apă și sare. Pot apărea și ingrediente suplimentare, precum semințe sau nuci, dar baza rămâne simplă. Uneori se poate adăuga o cantitate foarte mică de drojdie, însă aceasta este minimă.

Cum recunoști o variantă „falsă”

Nu există peste tot reguli clare privind folosirea termenului „maia”, așa că eticheta poate fi înșelătoare. De aceea, ingredientele sunt cel mai bun indiciu.

Pâinea care nu este autentică conține adesea drojdie în cantitate mare și aditivi care imită gustul acrișor, de exemplu acid citric, acid ascorbic sau chiar lichide precum berea ori laptele bătut. De asemenea, pot apărea conservanți și agenți de procesare care grăbesc producția.

În general, o listă lungă de ingrediente este un semn că produsul nu este făcut în mod tradițional.

O alternativă mai sigură

Dacă ai posibilitatea, caută pâine cu maia la brutării locale sau în piețe, unde producția este mai apropiată de metoda clasică. Astfel, ai șanse mai mari să găsești un produs autentic.