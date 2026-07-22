O bunică de 82 de ani a schimbat legea, pentru ca vârstnicii din centrele de îngrijire să poată bea vin alb și șampanie

3 minute de citit Publicat la 23:10 22 Iul 2026 Modificat la 23:10 22 Iul 2026

Anita LeBrun a schimbat legea, pentru ca vârstnicii din centrele de îngrijire să poată bea vin alb și șampanie. FOTO: Getty Images

Anita LeBrun, o bunică în vârstă de 82 de ani care are cinci nepoți, a apreciat întotdeauna vinul alb și tradiția familiei sale de a bea un pahar împreună la ora 17:00, în casa lor de pe malul lacului. Femeii nu i-a venit să creadă când a aflat, anul trecut, că centrul pentru vârstnici din Minnesota în care locuiește nu le putea servi băuturi alcoolice rezidenților, deoarece nu deținea autorizația necesară, scrie BBC.

Cunoscută pentru firea sa sociabilă în cadrul centrului Amira Choice Champlin, LeBrun a acceptat să devină imaginea și vocea campaniei pentru modificarea legii.

După ce a depus mărturie de două ori în fața Legislativului statului Minnesota, femeia a ciocnit un pahar cu guvernatorul Tim Walz, în cadrul ceremoniei organizate săptămâna aceasta chiar la centrul în care locuiește. Guvernatorul a semnat simbolic actul normativ supranumit legea "Ora veselă a bunicilor".

Legea, care a intrat în vigoare luna aceasta, le permite căminelor pentru vârstnici și centrelor de locuințe asistate din Minnesota să le servească alcool rezidenților și invitaților acestora la evenimente speciale fără să mai obțină o autorizație. Centrele trebuie însă să informeze în prealabil autoritățile statului.

"Sunt foarte mândră, pentru că toată lumea este foarte încântată", a declarat LeBrun. Ea a precizat că ceilalți rezidenți considerau restricțiile "ridicole".

În Statele Unite, regulile privind consumul de alcool în cămine și în centrele de locuințe asistate sunt stabilite de fiecare stat. Numeroase unități organizează "Ore vesele" și alte evenimente pentru a-i încuraja pe vârstnici să socializeze.

Rezidenții centrului Amira Choice au avut întotdeauna dreptul să consume alcool în propriile camere și să-și aducă băuturi la evenimentele comune, a explicat Sara Luehmann, reprezentanta centrului.

Deoarece persoanele în vârstă sunt mai expuse riscului de cădere și altor accidente, consumul de alcool este limitat la două băuturi în timpul evenimentelor sociale, a adăugat aceasta.

La ceremonia de semnare, guvernatorul Tim Walz a declarat că înaintarea în vârstă nu ar trebui să însemne renunțarea la tradițiile și libertățile de care o persoană s-a bucurat întreaga viață.

"Această lege elimină birocrația inutilă, astfel încât centrele pentru vârstnici să petreacă mai puțin timp ocupându-se de documente și mai mult timp creând ocazii în care rezidenții să sărbătorească împreună zile de naștere, aniversări, "Ore vesele" și momente obișnuite din viață", a declarat guvernatorul la ceremonia de marți.

Demersul Anitei LeBrun a început după ce administrația locală a contactat centrul Amira Choice și l-a informat că încălcase regulile. Unitatea servise șampanie la un eveniment organizat în aprilie 2025, după încheierea unor lucrări de renovare.

Conducerea centrului a cerut ajutorul organizației nonprofit LeadingAge Minnesota, care sprijină furnizorii de servicii pentru vârstnici. Reprezentanții unității au explicat că prețul autorizației pentru servirea alcoolului și condițiile asociate acesteia erau prea împovărătoare.

Problemele financiare nu au reprezentat însă singurul motiv pentru schimbarea legislației, a declarat Erin Huppert, reprezentanta LeadingAge.

"Aceasta este casa lor. Ar trebui să aibă dreptul de a consuma alcool în mod legal, la fel cum ar putea să o facă dacă ar locui într-o casă obișnuită, în comunitatea pe care și-au ales-o", a spus ea despre rezidenții centrului.

Huppert a precizat că și alți furnizori de servicii pentru vârstnici intenționează să urmeze exemplul centrului Amira Choice.

O vedetă TikTok de 96 de ani, avertizată să nu mai organizeze petreceri

Încercarea unui alt centru de a limita consumul de alcool a ajuns în presă luna trecută. Lillian Droniak, o vedetă TikTok în vârstă de 96 de ani, cunoscută de cei 15,1 milioane de urmăritori drept "Bunica Droniak", a publicat o scrisoare primită de la conducerea centrului din Connecticut în care locuiește.

Potrivit femeii, administrația i-a cerut să nu mai organizeze petreceri în camera sa și a avertizat-o că nu le poate servi alcool celorlalți rezidenți, din motive de siguranță.

Nepotul său, Kevin Droniak, a declarat pentru BBC că bunica sa a primit cu bucurie vestea schimbării legii în Minnesota.

"Lăsați-i să bea!", i-a transmis aceasta.

La Amira Choice, angajații și rezidenții se pregătesc acum pentru o petrecere care va avea loc luna viitoare.

"Va fi o petrecere care va dura toată ziua", a spus Luehmann. Ea a adăugat că Anita LeBrun a devenit "vedeta centrului" în ultimele luni, datorită contribuției sale la schimbarea regulilor.

Bunica a vorbit atât în fața Camerei Reprezentanților, cât și a Senatului statului Minnesota. Pentru a se pregăti, și-a repetat discursul la telefon în fața fiicelor sale și singură, în fața oglinzii.

"Doar pentru că suntem mai în vârstă și locuim într-un centru de îngrijire nu înseamnă că ar trebui să avem mai puține libertăți decât ceilalți", le-a spus ea membrilor unei comisii a Senatului.

"Mie și prietenilor mei ne place «Ora veselă», la fel cum probabil le place multora dintre dumneavoastră", a continuat femeia. "La un pahar, ne amintim diferite momente din viața noastră: serviciul militar, creșterea unei familii, pierderea unui prieten și bucuria de a trăi anii de aur ai vieții."