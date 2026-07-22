„Am reușit!”. Imagini emoționante din Venezuela: o pisică a fost scoasă din dărâmături după 23 de zile de la cutremure

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase. Foto: capturi Instagram/X

O bucurie enormă în mijlocul unei tragedii naționale. Pompierii au reușit să salveze de sub dărâmăturile unei clădiri o pisică la 23 de zile de la cutremurele care au devastat Venezuela. Luli Pascualina nu a suferit răni grave și a mieunat până când salvatorii au ajuns la ea. Pisica a fost apoi purtată din brațe în brațe de pompierii și voluntarii fericiți că trăiește, înainte să fie transportată la un veterinar, scrie La Nacion.

Operațiunea de salvare a avut loc la un bloc care s-a dărâmat complet după cutremure. Pompierii căutau prin moloz când au zărit-o. „Inițial s-a speriat și a fugit. Nu am vrut să mă dau bătut. Mi-am scos mănușa, mi-am pus niște mâncare pe braț și am ademenit-o. De disperare, s-a apropiat”, a spus Andres Carvajal, unul dintre salvatori.

Imagini emoționante cu salvarea pisicii au fost postate pe rețelele sociale. Prinsă sub dărâmături de 23 de zile, Luli Pascualina a mieunat până când salvatorii au îndepărtat ultima bucată de moloz și au scos-o de sub dărâmături.

„Am reușit!”. Au fost cuvintele rostite de pompieri când au pus mâna pe pisică. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase. Bucuria voluntarilor și salvatorilor a durat minute în șir. Pisica a fost apoi purtată în brațele oamenilor și mângâiată.

„Este o bucurie enormă în mijlocul unei tragedii”, a spus una dintre martorele la operațiunea de salvare.

El rescate de Luli Pascualina es lo más lindo que verás hoy ?, una gatita rescatada en La Guaira después de 23 días bajo los escombros.

La felicidad de los rescatistas al encontrar vida es extraordinaria ? Dios me los bendiga siempre ❤️✨?? pic.twitter.com/oHOZaUupBC — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) July 22, 2026

După ce a primit multe mângâieri, pisica a încercat să fugă înainte să ajungă la un veterinar, dar salvatorii au recuperat-o. Luli Pascualina a primit o injecție pentru hidratare, a fost curățată de praf și trimisă la un adăpost, de unde va putea fi adoptată.

Bilanţul dublului cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie a fost revizuit în creştere şi se ridică în prezent la 2.595 de morţi.