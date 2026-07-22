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„Am reușit!”. Imagini emoționante din Venezuela: o pisică a fost scoasă din dărâmături după 23 de zile de la cutremure

A.O.
1 minut de citit Publicat la 23:59 22 Iul 2026 Modificat la 00:01 23 Iul 2026
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pisică salvată dintr-o cladire daramata in cutremurul din venezuela
Momentul a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase. Foto: capturi Instagram/X

O bucurie enormă în mijlocul unei tragedii naționale. Pompierii au reușit să salveze de sub dărâmăturile unei clădiri o pisică la 23 de zile de la cutremurele care au devastat Venezuela. Luli Pascualina nu a suferit răni grave și a mieunat până când salvatorii au ajuns la ea. Pisica a fost apoi purtată din brațe în brațe de pompierii și voluntarii fericiți că trăiește, înainte să fie transportată la un veterinar, scrie La Nacion. 

Operațiunea de salvare a avut loc la un bloc care s-a dărâmat complet după cutremure. Pompierii căutau prin moloz când au zărit-o. „Inițial s-a speriat și a fugit. Nu am vrut să mă dau bătut. Mi-am scos mănușa, mi-am pus niște mâncare pe braț și am ademenit-o. De disperare, s-a apropiat”, a spus Andres Carvajal, unul dintre salvatori. 

Imagini emoționante cu salvarea pisicii au fost postate pe rețelele sociale. Prinsă sub dărâmături de 23 de zile, Luli Pascualina a mieunat până când salvatorii au îndepărtat ultima bucată de moloz și au scos-o de sub dărâmături. 

„Am reușit!”. Au fost cuvintele rostite de pompieri când au pus mâna pe pisică. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase. Bucuria voluntarilor și salvatorilor a durat minute în șir. Pisica a fost apoi purtată în brațele oamenilor și mângâiată. 

 
 
 
 
 
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„Este o bucurie enormă în mijlocul unei tragedii”, a spus una dintre martorele la operațiunea de salvare. 

După ce a primit multe mângâieri, pisica a încercat să fugă înainte să ajungă la un veterinar, dar salvatorii au recuperat-o. Luli Pascualina a primit o injecție pentru hidratare, a fost curățată de praf și trimisă la un adăpost, de unde va putea fi adoptată. 

Bilanţul dublului cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie a fost revizuit în creştere şi se ridică în prezent la 2.595 de morţi. 

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Etichete: Venezuela cutremur în Venezuela pisica

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