Un fotbalist din Argentina și-a pierdut soția și copiii în cutremurele din Venezuela: „Nu a mai găsit absolut nimic din casă”

3 minute de citit Publicat la 18:00 30 Iun 2026 Modificat la 18:00 30 Iun 2026

Fotbalistul argentinian Lucas Trejo și-a pierdut soția și cei doi copii în cutremurele din Venezuela. Sursa foto: Lucas Trejo via Instagram

Un fotbalist argentinian care evoluează pentru o echipă din liga a doua venezueleană și-a pierdut soția și cei doi copii în urma cutremurelor devastatoare de săptămâna trecută, cele mai puternice care au lovit Venezuela în mai bine de un secol, potrivit CNN. Între timp, bilanțul tragediei a depășit 1.400 de morți și sunt mii de persoane dispărute.

Lucas Trejo, jucător al echipei Club Sport Marítimo La Guaira, și-a petrecut mare parte din ultimele trei zile căutând printre dărâmături orice urmă a soției sale, Yanina, și a copiilor lor, Aarón și Ainhoa.

Cumnatul lui Trejo, Ricardo Ardiles, a declarat pentru CNN Español, vineri, că fotbalistul este „copleșit din punct de vedere emoțional” și că din locuința familiei, aflată pe malul mării în La Guaira, una dintre cele mai grav afectate zone, „nu a mai rămas absolut nimic”.

Peste 1.400 de persoane au murit, iar alte câteva mii sunt date dispărute în Venezuela, au anunțat autoritățile duminică.

„Nu a mai găsit absolut nimic”

Trejo, în vârstă de 38 de ani, se afla într-un cantonament al echipei sale, la Caracas, în momentul în care s-au produs cele două cutremure, potrivit CNN Español. El s-a îndreptat imediat spre locuința sa din La Guaira, situată la aproximativ 29 de kilometri nord de capitală.

„Ceea ce a găsit a fost un peisaj îngrozitor”, a spus Ardiles. „Nu a mai găsit absolut nimic din ceea ce fusese clădirea. Speranța noastră este că ei nu se aflau acolo.”

Trejo a cercetat molozul și a căutat orice indiciu în zonă, lansând apeluri pentru ajutor care necesitau utilaje grele, potrivit CNN Español.

Prieteni și colegi de echipă au publicat, de asemenea, un videoclip în care cereau mai multe utilaje pentru intervenție.

„În acest moment avem doar un singur utilaj, dar nu este suficient”, a declarat Robert Garcés, jucător al echipei venezuelene Metropolitanos F.C.

Căutările s-au încheiat însă într-un mod sfâșietor.

Duminică, Club Sport Marítimo La Guaira a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că „deplânge profund pierderea ireparabilă” a familiei lui Trejo, distribuind o fotografie în care cei patru apar împreună: Trejo cu o mână pe umărul fiicei sale și cu cealaltă în jurul soției.

„Lucas, nu ești singur. Familia ta de la Marítimo La Guaira este alături de tine”, a transmis clubul.

„Cutremur dublu” rar

Dezastrul de săptămâna trecută, pe care Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) l-a descris drept un rar „cutremur dublu”, cu două seisme majore produse la un interval de doar 39 de secunde, a provocat moartea și a afectat, de asemenea, mai mulți fotbaliști din țară.

Yimvert Berroteran, un tânăr talent promițător, s-a numărat printre sutele de persoane care și-au pierdut viața, au anunțat vineri echipa națională a Venezuelei și Federația Venezuelană de Fotbal (FVF).

Fotbalistul, în vârstă de 18 ani, evoluase cu câteva luni în urmă la Cupa Mondială U-17 de la Doha și jucase recent pentru reprezentativa U-20 a Venezuelei.

Și alți fotbaliști au murit în urma seimelor

Cutremurul a curmat și viețile tinerilor jucători Víctor Palacios și Razan Sijaa, potrivit FVF și cluburilor lor.

Partenera unui alt fotbalist, Héctor Bello, a murit în timp ce își proteja copilul de vârstă mică, a scris Bello sâmbătă pe rețelele sociale.

„Voi avea grijă ca fetița noastră să știe cât de minunată ai fost și cât de mult ai iubit-o”, a scris Bello într-o postare.

Printre victime se numără și turiști și rezidenți străini, inclusiv opt cetățeni chinezi, potrivit presei de stat din China.

Ministerul de Externe al Spaniei a anunțat că cel puțin nouă cetățeni spanioli au murit, iar peste 100 sunt dați dispăruți.

Operațiunile de căutare au depășit acum primele 72 de ore – intervalul considerat cel mai critic pentru găsirea supraviețuitorilor.

Din punct de vedere istoric, după această perioadă, șansele de supraviețuire în lipsa unei surse de apă scad rapid. Unele studii arată că majoritatea persoanelor salvate în viață sunt găsite în primele cinci sau șase zile.