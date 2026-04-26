O capodoperă de artă și inginerie: un „supercomputer” din secolul 17, care a aparținut familiei regale din India, e scos la licitație

Un spectaculos astrolab din alamă, datând din secolul al XVII-lea și aflat cândva în colecția regală din Jaipur, vestul Indiei, va fi scos la licitație de Sotheby’s, la Londra, pe 29 aprilie. Considerat un adevărat „supercomputer astronomic portabil” al epocii sale, obiectul este o capodoperă de artă și inginerie, atât de precis încât poate indica și astăzi gradul exact de altitudine al unui corp ceresc, în mâinile unui cunoscător. Astrolabul este estimat la o valoare cuprinsă între 1,5 și 2,5 milioane de lire sterline, potrivit BBC.

Obiectul este „poate cel mai mare” care încă mai există și nu a mai fost expus niciodată, a declarat pentru BBC Benedict Carter, șeful departamentului de Artă Islamică și Indiană de la Sotheby’s.

Se știe că a făcut parte din colecția regală a maharajahului Sawai Man Singh al II-lea din Jaipur, iar după moartea acestuia a fost transmis soției sale, maharani Gayatri Devi, una dintre cele mai elegante femei ale vremii sale. Ulterior, în timpul vieții acesteia, a ajuns într-o colecție privată.

Astrolaburile sunt discuri metalice cu componente multiple, suprapuse și interconectate, folosite în trecut pentru a indica ora, a cartografia stelele, direcția către Mecca și mișcarea cerului.

„Sunt, în esență, o proiecție bidimensională a unui univers tridimensional. Le compar cu smartphone-urile moderne, pentru că poți face atât de multe lucruri cu ele.

Poți calcula ora apusului și a răsăritului, înălțimea unei clădiri, adâncimea unei fântâni, distanțe și chiar le poți folosi pentru a prezice viitorul. Împreună cu un almanah, erau odinioară folosite pentru a realiza horoscoape”, a explicat dr. Federica Gigante de la Oxford Centre for History of Science, Medicine and Technology.

Povestea astrolabului a început în secolul 17, în Lahore

Astrolaburile au fost dezvoltate pentru prima dată în Grecia Antică, în secolul al II-lea î.Hr., și s-au răspândit în lumea islamică până în secolul al VIII-lea. În secolele următoare, centre de producție au înflorit în Irak, Iran, Africa de Nord și al-Andalus (în actuala Spanie).

Acest instrument anume a fost realizat la începutul secolului al XVII-lea în Lahore, astăzi în Pakistan, într-o perioadă în care orașul devenise un important centru al fabricării astrolaburilor în lumea mogulă. A fost creat de doi frați, Qa'im Muhammad și Muhammad Muqim, pentru un nobil mogul.

Cei doi făceau parte din așa-numita „Școală din Lahore”, unul dintre cele mai renumite centre de producție a astrolaburilor din acea epocă. Meșteșugul era păstrat în cadrul unei singure familii și transmis din generație în generație.

Se cunosc doar două astrolaburi realizate împreună de cei doi frați; celălalt, mult mai mic, se află într-un muzeu din Irak.

Acesta a fost comandat de Aqa Afzal, un nobil care administra Lahore în acea perioadă. Originar din Isfahan, în Iran, el a ocupat mai multe funcții importante sub împărații moguli Jahangir și Shah Jahan. Dimensiunea impresionantă și opulența obiectului reflectă statutul celui care l-a comandat.

„Cântărește 8,2 kg, măsoară aproape 30 cm în diametru și are o înălțime de aproximativ 46 cm – aproape de patru ori mai mare decât un astrolab tipic din India secolului al XVII-lea.

Are și un remarcabil element intercultural. Indicatorii stelelor poartă denumirile lor standard în persană, alături de echivalentele în sanscrită gravate în alfabetul devanagari.”, a spus Carter.

Potrivit Sotheby’s, piesa are inscripționate 94 de orașe, fiecare marcat cu longitudinea și latitudinea sa, alături de 38 de indicatori stelari legați prin motive florale elaborate. De asemenea, include cinci plăci calibrate cu precizie și gradații atât de fine încât sunt subdivizate până la o treime de grad.

Acest nivel de detaliu reflectă măiestria extraordinară a Școlii din Lahore, care la acea vreme era „la cel mai rafinat nivel”, spune Carter. Aici, precizia tehnică, funcționalitatea și frumusețea artistică converg într-un mod care îl diferențiază de astrolaburile mai vechi produse în unele părți ale Orientului Mijlociu, care puteau fi doar funcționale.

Obiectul arată și interesul științific mai larg al curții mogule, unde conducătorii și curtenii manifestau un interes sporit pentru progresele în astronomie și astrologie.

„Nu este doar mare, frumos și greu, ci este atât de incredibil de precis încât îți va indica gradul exact de altitudine [al unui corp ceresc]”, a spus Gigante.

Ea a adăugat că singurul instrument comparabil era probabil unul realizat pentru Abbas al II-lea al Persiei.

Sotheby’s afirmă că starea impecabilă a piesei și proveniența sa regală sunt de natură să atragă un interes major din partea muzeelor și colecționarilor, obiectul fiind estimat la o valoare între 1,5 și 2,5 milioane de lire sterline.

Recordul actual este deținut de un astrolab otoman realizat pentru sultanul Baiazid al II-lea, o piesă mult mai mică vândută în 2014 pentru puțin sub un milion de lire sterline.