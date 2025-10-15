O casă arată atât de bine, că nu ai crede că are doar 17 mp. Louise a construit-o singură la 56 de ani, deoarece chiria era prea scumpă

La 56 de ani, Louise a construit singură o casă, deoarece chiria era prea scumpă. FOTO: Instagram

„Nu m-am așteptat niciodată să trăiesc într-o casă mică. Credeam că voi fi întotdeauna chiriaș și eram împăcată cu asta. Am crezut că acesta era prețul pe care trebuia să-l plătesc pentru jobul meu de jurnalist de călătorie.” Aceasta este povestea unei femei care a început să călătorească la 25 de ani și a scris despre aventurile sale din întreaga lume. Din cauza crizei locuințelor și a costurilor tot mai mari ale chiriei, Louise Southerden a fost nevoită să își regândească stilul de viață și să facă o schimbare radicală: așa că și-a construit o casă mică pe roți.

La 48 de ani, Louise a constatat că chiria devenise imposibil de plătit din veniturile nesigure ca freelancer. S-a gândit la o locuință proprie, dar nu reușea să găsească nici măcar un apartament mic pe care să și-l permită. Așa că a luat o decizie importantă: să își schimbe stilul de viață și să trăiască într-o casă mică.

Așa a început să se gândească să își construiască o locuință mică și sustenabilă. A urmat un curs de construcții pentru a învăța despre caseleconstruite cu materiale ieftine și reciclate. A constatat însă că nu avea teren pe care să construiască și nici posibilitatea de a cumpăra unul.

Apoi, a aflat despre casele mici pe roți, care păreau soluția perfectă: ieftine de construit și de întreținut. Acestea puteau fi parcate pe terenuri ale altora, plătind doar o mică taxă. Ce-i plăcea cel mai mult era faptul că o casă mică încuraja stilul de viață minimalist, pe care îl iubise în timpul călătoriilor sale. De asemenea, își dorea să își construiască singură casa.

› Vezi galeria foto ‹

Pandemia de COVID-19 a fost un factor esențial care i-a schimbat viața. Imposibilitatea de a călători i-a oferit timp și, în plus, a primit un ajutor financiar de la guvern (din cauza închiderilor de granițe care i-au afectat munca). „A fost un moment perfect pentru a construi ceva de care aveam nevoie. Timpul disponibil și ajutorul guvernamental au făcut ca ideea să devină realizabilă. Lipsa mea de experiență chiar a făcut ideea mai atractivă, având în vedere că scrisesem despre aventuri ani de zile,” mărturisește ea.

Începând cu un workshop despre construcția caselor mici, a citit cărți despre arhitectura spațiilor mici și a comandat o remorcă pentru casă mică. A cerut ajutorul câtorva persoane, cel mai important dintre ele fiind partenerul său de atunci, Max. Max avea toate uneltele necesare și, cel mai important, un loc unde să construiască: aleea de lângă casa lui.

În septembrie 2020, au început lucrările la podea și la structura de lemn. A urmat montarea feroneriilor și a acoperișului. Prietenul cel mai bun al lui Max i-a ajutat în primele luni pentru a asigura stabilitatea structurii. După aceea, Max și cu ea au lucrat șase, adesea șapte zile pe săptămână, la amenajarea interioară.

Construirea casei mici a fost fascinantă, obositoare și stresantă, însă, pe măsură ce casa lua formă, relația lor a început să se destrame. Cu toate acestea, au reușit să continue să lucreze împreună.

În mai 2021, la vârsta de 56 de ani, femeia s-a mutat în casa ei mică, primul loc pe care l-a considerat cu adevărat acasă. „Noua mea casă poate fi mică și mobilă – doar 7 metri lungime și 2,5 metri lățime – dar mi-a dat un sentiment de siguranță și securitate pe care nu l-am mai trăit până atunci,” spune ea. „A fost o ușurare imensă, ca și cum în sfârșit m-aș fi ancorat într-o zonă liniștită după ce am fost aruncată într-o furtună continuă.”

Desigur, există încă incertitudini legate de viața în casa mică, deoarece reglementările nu au ajuns încă să țină pasul cu popularitatea acestui stil de viață. Mulți dintre cei care trăiesc în case mici trebuie să închirieze terenuri pentru a-și parca locuințele. Totuși, incertitudinea este mult mai mică decât bucuriile de zi cu zi ale vieții în casă mică, cum ar fi: să privească păsările în timp ce ia micul dejun la masa din bucătărie, să scrie la birou la umbra copacilor sau să stea pe terasă seara și să privească stelele.

După construcție, și-a mutat casa mică de pe terenul lui Max pe proprietatea unui prieten, unde chiria săptămânală este mai mică decât jumătate din chiria medie pentru un apartament în zona sa. „Nu am datorii. Am timp pentru plimbări lungi cu prietenii și pentru a face voluntariat în grădina comunitară locală. Am mai mult timp pentru a scrie și, în general, nu mai trăiesc pentru muncă, cum făceam înainte, când luptam mereu să îmi plătesc facturile.”