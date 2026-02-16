O casă veche de 500 de ani, săpată în stâncă, tocmai a fost scoasă la vânzare, iar oamenii sunt cuceriți de ea. Cum arată în interior

Casa se află în localitatea Wolverley, din comitatul Worcestershire, Marea Britanie, și costă 525.000 de lire sterline FOTO: Profimedia Images

O locuință cu o istorie de peste cinci secole a fost scoasă la vânzare în Regatul Unit, oferind viitorului proprietar șansa de a trăi într-un spațiu desprins parcă din Evul Mediu, dar adaptat confortului contemporan. Casa-peșteră, datând din anul 1511, este listată la prețul de 525.000 de lire sterline.

Proprietatea, aflată în localitatea Wolverley, în apropiere de Kidderminster, în comitatul Worcestershire, este săpată direct în stâncă. Timp de aproximativ 60 de ani, imobilul s-a aflat în proprietatea aceleiași familii, care a păstrat caracterul istoric al construcției.

› Vezi galeria foto ‹

În interior, locuința îmbină elementele rustice cu facilități moderne. Casa este dotată cu mobilier din lemn, electrocasnice, mașină de spălat, cabină de duș spațioasă și toaletă, oferind condiții comparabile cu cele ale unei locuințe obișnuite.

Imobilul dispune de trei dormitoare, dintre care unul este amenajat chiar în interiorul peșterii, un detaliu care îi conferă un farmec aparte și o atmosferă rar întâlnită pe piața imobiliară.

Proprietatea se se află pe un teren de aproximativ 10.000 de metri pătrați, cu grădini amenajate, cascade, iazuri decorative și priveliști spectaculoase, creând un cadru natural deosebit.

Potrivit site-ului Luxury Property News, „casa din stâncă este cu adevărat unică, iar istoria ei se întinde pe sute de ani”. Publicația subliniază că locuința oferă „o combinație între farmecul vechi și posibilitățile vieții moderne”, adresându-se celor care își doresc o proprietate cu adevărat specială.