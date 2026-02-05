O clădire grav degradată, fără apă și curent, a fost scoasă la vânzare cu 145.000 de dolari și oamenii sunt foarte interesați de ea

Fosta școală se vinde împreună cu un teren de peste 2 hectare FOTO: Real Estate

O clădire degradată, fără instalații electrice și sanitare, aflată din zona regională a statului Victoria, din Australia, este scoasă la vânzare pentru suma de 145.000 de dolari, iar mulți oameni sunt interesați de ea considerând-o o oportunitate excelentă.

În clădirea care aduce mkai curând a ruină a funcționat, odată, o școală.

Greg Fathers, de la agenția Property Plus Real Estate Rural, a declarat că fosta școală se vinde împreună cu un teren de 2,02 hectare și se află în Fentons Creek, la aproximativ 30 km de St Arnaud. A atras atenția multor potențiali cumpărători și va fi cel mai probabil cumpărată, până la urmă, de o persoană care își dorește un refugiu de weekend, potrivit Real Estate.

Prețul cerut pentru fosta școală este mult sub valoarea medie a unei locuințe din Victoria regională, care este de 618.000 de dolari.

Fosta școală are - ca dotări -un încălzitor pe combustie din lemn și un coș de fum în vechea sală de clasă. „Ceea ce cumperi este practic scheletul clădirii”, a spus Fathers. „Pereții și acoperișul sunt acolo, dar cam atât.”

Situat la aproximativ 226 km nord-vest de Melbourne, Fentons Creek avea o populație de doar 27 de locuitori la recensământul din 2021 al Biroului Australian de Statistică.

Documentele istorice arată că școala a fost deschisă în 1879 și închisă în 1973.

Proprietatea este mărginită de arbori de eucalipt și include, de asemenea, un mic iaz, caracteristici care au atras atenția imediat.

Fathers a spus că imobilul nu este conectat la apă sau electricitate, dar ar putea fi legat, în viitor, la o conductă de apă și la rețeaua electrică aflate peste drum.

După închiderea școlii, o familie locală de fermieri a cumpărat terenul cu intenția de a-l transforma într-un muzeu sau ceva similar, însă planurile nu au fost niciodată duse la bun sfârșit.

Fathers a declarat că proprietatea „unică și originală” are tavane înalte, lambriuri din lemn și podele din lemn.

El a spus că ar fi de preferat renovarea fostei școli, în locul demolării acesteia, întrucât clădirea se află într-o zonă agricolă, ceea ce înseamnă că autoritățile ar putea să refuze să emită o autorizație pentru o construcție nouă pe acel teren.