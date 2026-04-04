„O descoperire remarcabilă”. O navă de război scufundată a fost găsită în largul coastei daneze după 225 de ani

O pictură a Bătăliei de la Copenhaga din 2 aprilie 1801 din Colecția Muzeului Statens de Artă, Copenhaga. FOTO: Getty Images

O navă de război scufundată după ce a fost atacată de amiralul Horatio Nelson și de flota britanică în urmă cu 225 de ani a fost descoperită în largul coastelor Danemarcei, iar descoperirea a fost descrisă ca fiind „remarcabilă”, scrie CNN.

Arheologi maritimi de la Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca au identificat vasul, scufundat în timpul Bătăliei de la Copenhaga din 1801, în timp ce cartografiau fundul mării din portul Copenhaga înaintea construirii unei insule artificiale.

Arheologii, care lucrează la excavarea epavei încă de la sfârșitul anului trecut, au găsit epava la 15 metri adâncime, unde vizibilitatea este practic zero, potrivit unui comunicat publicat joi de muzeu.

„Am găsit Dannebroge și rămășițele celor care nu au mai ajuns niciodată la țărm după bătălie”, a declarat în comunicat Otto Uldum, arheolog maritim la Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca.

Uldum a spus că dimensiunile navei „corespund exact” desenelor de epocă păstrate, adăugând: „Zona este plină de ghiulele și proiectile. Și da, am găsit două tunuri.”

Echipa de arheologi fusese trimisă să examineze situl înaintea dezvoltării unui proiect de infrastructură controversat. Lynetteholm ar urma să fie o peninsulă artificială de 271 de acri, concepută pentru a proteja Copenhaga de creșterea nivelului mării. Proiectul a stârnit proteste semnificative din cauza potențialului impact asupra mediului.

Muzeul a precizat că nava scufundată este Dannebroge, care în dimineața zilei de 2 aprilie 1801 era ancorată în port, ca parte a apărării danezo-norvegiene împotriva flotei comandantului naval britanic Nelson.

Dar în acea zi a izbucnit Bătălia de la Copenhaga. Marinarii danezi au luptat timp de patru ore împotriva forțelor britanice superioare, însă în cele din urmă au fost învinși, potrivit muzeului. Grav avariată, Dannebroge a luat foc și apoi a explodat. La scurt timp după aceea a fost declarat armistițiul.

Bătălia este detaliat documentată în cărțile de istorie ale țării, însă se crede că aceasta este prima dată când sunt desfășurate cercetări arheologice în legătură cu ea, potrivit lui Uldum.

„Deși bătălia este un evenimentcheie în istoria Danemarcei, din câte știu eu, nimeni nu a analizat-o arheologic până acum. Asta este, de fapt, destul de remarcabil”, a spus Uldum în comunicat.

Obiecte rămase sub apă timp de secole

Pe lângă dovezile luptei, Uldum și colegii săi au descoperit și o serie de obiecte legate de echipajul navei Dannebroge, inclusiv încălțăminte, fragmente de îmbrăcăminte, pipe din lut și însemne de uniformă.

Arheologii au descoperit și rămășițele unuia dintre membrii echipajului dați dispăruți în documentele vremii. „Am găsit o mandibulă inferioară care, fără îndoială, este umană, precum și alte câteva oase, care ar putea foarte bine să fie umane. Suntem departe de a fi terminat sortarea și analiza materialului, dar ridicăm totul la suprafață”, a spus Uldum.

Flota lui Nelson era formată din 39 de nave înarmate cu tunuri grele. Dannebroge se afla în centrul liniei de apărare daneze, conduse de comandantul Olfert Fischer. Nava a fost principala țintă a britanicilor și a fost bombardată de două dintre vasele lui Nelson, potrivit muzeului. Deși a durat doar câteva ore, bătălia a provocat un număr uriaș de victime. Muzeul a precizat că documentele arată că 56 de oameni de pe Dannebroge au murit în cele din urmă, iar peste 40 au fost răniți.

În timpul Bătăliei de la Copenhaga, britanicii au pierdut aproximativ 255 de oameni, iar peste 700 au fost răniți. Pentru danezi, pierderile au fost și mai mari. Aproximativ 370 de oameni au murit în luptă, iar 665 au primit îngrijiri medicale, dintre care peste 100 au murit ulterior din cauza rănilor. Chiar și astăzi, bilanțul total al morților rămâne necunoscut, deoarece cel puțin 200 de danezi au fost înregistrați drept dispăruți, a precizat muzeul.

În portul Copenhaga se desfășoară ample cercetări maritime încă din 2020.

La sit au fost descoperite și alte epave. Investigațiile arheologice urmează să fie finalizate în această primăvară. Tot materialul recuperat de la fața locului este fotografiat și scanat 3D.