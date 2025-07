O femeie a povestit cum i-au căzut implanturile la fesieri la sala de sport și cât a cheltuit pentru intervenții de corecție

Chelsea Robinson a cheltuit 85.000 de dolari pentru intervenții de corecție FOTO: Instagram/ miss_robinson95

O femeie care a cheltuit o mică avere pe implanturi care să-i îmbunătățească aspectul posteriorului a trecut printr-un coșmar de neimaginat atunci când implanturile ei la fesieri i-au căzut la sala de fitness.

Chelsea Robinson, care spune că este model și femeie de afaceri, nu este străină de chirurgia estetică și nu se teme să cheltuiască sume mari sau să călătorească oriunde în lume pentru a obține rezultatele dorite.

Până acum, a cheltuit în total peste 140.000 de dolari pe diverse proceduri.

Prin urmare, la 29 de ani, nu a ezitat să își rezerve un zbor de la Londra până în Republica Dominicană, în 2019, pentru o procedură de implantare a fesierilor, dat fiind că în Caraibe aceste proceduri sunt accesibile și bine realizate, comparativ cu alte locuri din lume.

Într-un interviu cu vedeta britanică Olivia Attwood pentru emisiunea sa „Olivia Attwood: The Price of Perfection”, Robinson a povestit experiența traumatizantă a intervenției sale estetice care a mers prost.

„Când m-am întors din Republica Dominicană, am mers la sală. Făceam genuflexiuni și am simțit ceva”, a explicat femeia. „Mi-a amorțit piciorul, am simțit că ceva a ieșit. Implantul meu atârna”, a povestit ea în emisiunea menționată, citată de New York Post.

Ce i s-a întâmplat lui Robinson este rar, dar posibil.

Este normal ca implanturile de fesieri să se deplaseze ușor când mușchii din acea zonă sunt solicitați. Totuși, dacă se mișcă prea mult, poate fi un motiv de îngrijorare.

„Deplasarea excesivă a implantului este de obicei cauzată de un buzunar tisular prea mare pentru implant, ceea ce lasă spațiu pentru deplasarea implantului”, a explicat un medic. „Implanturile deplasate dau un aspect nenatural fesierilor și necesită o operație de corecție pentru a plasa și fixa corect implantul”.

Exact acest lucru i s-a întâmplat lui Robinson, care a cheltuit 85.567 de dolari pe intervenții chirurgicale corective, pentru a-și repara posteriorul.

Iar faptul că un implant de fesieri se mișcă nu este doar posibil. Pacienții trebuie să fie conștienți că un efect secundar al intervențiilor este mirosul neplăcut.

„Mirosul asociat BBL (Brazilian Butt Lift) este real”, a declarat dr. Eric Anderson, de la Impressions Face + Body din Chicago.

Acesta este adesea descris ca fiind un miros de mucegai sau acru.

Două cauze ale acestui efect secundar sunt neîngrijirea corespunzătoare a zonei sau moartea țesutului, cunoscută și sub numele de necroză adipoasă.

„Când într-o zonă există mai multă grăsime decât fluxul sanguin poate să susțină, grăsimea moare printr-un proces urât mirositor numit necroză adipoasă, care poate duce la infecții ce necesită antibiotice, spitalizări și chiar sepsis”, a mai spus Anderson.