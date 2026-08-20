O femeie care voia să-și schimbe calul pe o mașină a primit gratuit un Range Rover. Povestea ei a ajuns virală

O femeie care voia să-și schimbe calul pe o mașină a primit gratuit un Range Rover. FOTO captură foto Youtube

O femeie care a publicat pe Facebook un anunț în care își dădea calul la schimb pentru o mașină a primit, în cele din urmă, gratuit un Range Rover.

Alicia Moss, în vârstă de 27 de ani, a fost devastată după ce Volkswagenul său Golf argintiu s-a defectat pe neașteptate. Pentru că nu își permitea să cumpere altă mașină, tânăra a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care oferea la schimb singurul bun de valoare pe care îl avea: calul său, pe nume Pizza, scrie Mirror.

"Spre deosebire de Roger, Pizza pornește în fiecare dimineață, nu are martorul motorului aprins și m-a lăsat în drum doar atunci când a avut poftă de iarbă", a scris Alicia, referindu-se la mașina sa defectă. "Acesta este fie cel mai prost anunț de vânzare din lume, fie începutul unei afaceri foarte îndoielnice… în orice caz, aștept mesajele voastre", a adăugat ea.

Postarea a devenit virală, ajungând la aproape un milion de conturi și strângând peste 170 de comentarii, inclusiv mai multe oferte. Una dintre ele a ieșit însă în evidență. Pete Wood s-a oferit să-i dăruiască un Range Rover HSE TDV8 gri, fabricat în 2008, fără să ceară nimic în schimb.

Alicia, care lucrează în port, a acceptat cu recunoștință și este acum proprietara mașinii. Ea spune că Pete a fost impresionat de postarea sa și nu a vrut ca tânăra să fie nevoită să renunțe la iapa pe care o crescuse.

"Am publicat anunțul dintr-un impuls. Era puțin în glumă, dar în același timp vorbeam serios. M-am gândit că ar putea fi un schimb bun", a povestit ea.

"Nu aveam nimic de pierdut. Oricum aveam nevoie fie de bani, fie de o mașină. Un bărbat a comentat la postare și mi-a spus că are un Range Rover pe care mi-l poate oferi gratuit, ca să-mi pot păstra calul."

"Am crezut că nu poate fi adevărat, dar i-am trimis un mesaj. Nu voia să facem schimb. Voia ca eu să-mi păstrez calul, iar mașina lui să fie folosită în continuare."

Pete cumpărase mașina nouă în urmă cu 18 ani. Aceasta se afla la aproximativ o oră distanță de locuința Aliciei, iar tânăra a mers să o ridice o săptămână mai târziu. Range Roverul a trecut inspecția tehnică și, potrivit noii proprietare, funcționează perfect. Mașina are la bord aproximativ 153.000 de kilometri.

Alicia spune că un vehicul 4x4 este ideal pentru ea, deoarece îl va putea folosi pentru a tracta o remorcă pentru cai.

"A fost un final cu adevărat fericit. Totul a ieșit foarte bine pentru mine, pentru el și pentru calul meu", a spus tânăra.

"Când am mers să luăm mașina, am descoperit că este cel mai amabil om. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit. Mi-a spus pur și simplu că i-a plăcut foarte mult postarea mea. A fost extrem de sincer. Cu siguranță va fi pe lista persoanelor cărora le voi trimite felicitări de Crăciun. Este de-a dreptul incredibil. Asemenea lucruri nu li se întâmplă, de obicei, oamenilor, cu atât mai puțin mie.", a povestit Alicia.

"Nu am bani, iar singurul bun pe care îl mai puteam vinde era calul meu, Pizza", a explicat Alicia. "Nu voiam să o trimit departe, dar nevoia te obligă. Uneori trebuie să faci lucruri pe care nu ți le dorești. Din fericire, datorită acestui om minunat, nu a mai fost nevoie. Mă bucur enorm că este în siguranță. Este ca și copilul meu."

Alicia intenționează să țină legătura cu bărbatul care a ajutat-o și să-i trimită noutăți despre mașină, care până acum nu s-a defectat.

"Într-o perioadă în care se întâmplă atât de multe lucruri în lume, există întotdeauna cineva care încearcă pur și simplu să facă o faptă bună, iar acest gest poate însemna enorm. A făcut foarte multe pentru mine, probabil fără să-și dea seama cât de mult m-a ajutat", a spus tânăra.