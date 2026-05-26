O femeie nu a primit apă de la robinet la restaurant, iar pentru asta a mers în instanță. Judecătorii au decis cine are dreptate

1 minut de citit Publicat la 21:25 26 Mai 2026 Modificat la 21:34 26 Mai 2026

O simplă cerere pentru un pahar cu apă de la robinet, făcută într-un restaurant de hotel din Alpii italieni, a ajuns până la instanța supremă din Italia și s-a încheiat cu o decizie fermă: servirea apei de la robinet nu este un drept garantat al consumatorilor.

Totul a pornit în 2019, când o turistă a petrecut o săptămână într-un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Corvara, din regiunea Badia, în perioada Crăciunului și a Revelionului. Ea avea un pachet de tip „demipensiune”, care includea cina, dar nu și băuturile.

Potrivit presei italiene, preluată de The Guardian, femeia a cerut în mod repetat apă de la robinet la masă, inclusiv oferindu-se să plătească pentru ea. Cererea i-a fost refuzată de fiecare dată. În schimb, în fiecare seară la cină era întâmpinată cu o sticlă de 0,75 litri de apă minerală, la prețul de 7 euro.

Pe parcursul sejurului, turista s-a plâns că i-a fost „refuzată constant posibilitatea de a consuma apă de la robinet și a fost obligată să cumpere apă îmbuteliată”, potrivit publicației Corriere Alto Adige, care citează documente din dosar.

Femeia a decis apoi să dea hotelul în judecată, susținând că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că „asigurarea unei cantități minime necesare pentru nevoile esențiale trebuie garantată”. Ea a argumentat că accesul la apă de la robinet ar trebui să fie parte firească a serviciilor oferite într-un restaurant sau hotel, „la fel ca un pat cu lenjerie, o cameră încălzită sau săpunul din baie”.

În proces, a cerut despăgubiri de 2.700 de euro pentru „prejudiciu economic și suferință morală”.

Atât prima instanță, cât și cea de apel i-au respins acțiunea. În cele din urmă, cazul a ajuns la Curtea de Casație, instanța supremă din Italia, care a confirmat că nu există nicio lege în Italia care să oblige restaurantele sau hotelurile să servească apă de la robinet clienților.

Prin urmare, cererea a fost respinsă definitiv.

În Italia, solicitarea apei de la robinet în restaurante este în general considerată o încălcare a etichetei, mai ales dacă ospătarul a oferit deja opțiunea apei îmbuteliate, plate sau carbogazoase. Totuși, obiceiurile se schimbă treptat: din dorința de a reduce consumul de plastic, tot mai multe restaurante oferă apă filtrată, însă regula rămâne la alegerea localului.