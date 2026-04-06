O femeie spune că cea mai bună idee din viața ei a fost să se mute pe o barcă. Ce economii face și ce a reușit să facă cu banii

Dottie Turnbull locuiește din 2021 pe barcă și spune că asta îi permite să economistească lunar câte 1.000 de lire sterline FOTO: Facebook/ Dottie Turnbull

O tânără din Marea Britanie a ales un stil de viață neconvențional și locuiește acum pe o barcă veche pe care a recondiționat-o singură. Este foarte mulțumită de decizia luată, mai ales că face economii semnificative în fiecare lună.

Britanica Dottie Turnbull are 25 de ani și trăiește deja pe o barcă din 2021. A renovat-o singură și a transformat-o într-un spațiu confortabil pentru ea și câinele ei. Dar procesul nu a fost lipsit de provocări. Tânăra a spus că a fost foarte complicat să traseze linii drepte și să monteze faianță în „casa” ei care se mișca constant, potrivit Business Insider.

Interesul pentru un stil de viață alternativ a apărut încă din adolescență, după ce a urmărit o emisiune la televizor. Ideea unei vieți urbane cu costuri reduse și mai aproape de natură a convins-o să renunțe la modelul clasic de locuire.

În 2021, Turnbull locuia într-o casă mică închiriată, în Cambridgeshire. Deși îi plăcea, perspectiva unei ipoteci pe termen lung nu o atrăgea. Când proprietarul a decis să vândă locuința, ea a interpretat momentul ca pe o oportunitate de schimbare.

După mai multe căutări online și o experiență ratată cu o barcă avariată, a găsit ambarcațiunea potrivită - o barcă albastră numită „The Tanglewood”. Deși interiorul era învechit, compartimentarea - bucătărie, living, dormitor și baie - oferea o bază bună pentru renovare.

A cumpărat-o cu 30.000 de lire sterline (34.000 de euro), adică un preț bun pentru piața britanică. Turnbull s-a concentrat inițial pe starea exterioară, pentru siguranță, urmând să transforme interiorul treptat.

S-a mutat imediat pe barcă, iar renovarea s-a desfășurat pe parcursul unui an, fără lucrări majore de restructurare. „Am păstrat structura de bază și am făcut îmbunătățiri treptate”, explică ea.

Spațiul a fost complet transformat. Pereții din lemn închis au fost vopsiți în alb, ceea ce a adus mai multă lumină, iar compartimentarea a fost deschisă prin eliminarea unui perete despărțitor. Bucătăria a fost modernizată, iar livingul a devenit mai aerisit și mai colorat.

Dormitorul, inițial întunecat, a fost redecorat în tonuri vibrante, cu soluții ingenioase de depozitare. Baia a fost ușor extinsă, deși lucrările au fost dificile din cauza mișcării constante a bărcii.

În prezent, locuința este încă în curs de îmbunătățire, însă Turnbull spune că nu se grăbește să finalizeze toate proiectele, întrucât nu intenționează să renunțe prea curând la acest stil de viață.

Ea este încântată și pentru faptul că i s-au redus semnificativ cheltuielile lunare. Dacă înainte costurile legate de locuință erau de 1.500 de lire, acum plătește doar 500 de lire.

Asta i-a permis să facă economii consistente și să călătorească mai mult, petrecându-și un an întreg în Australia.

Ea creează conținut despre viața pe barcă, ceea ce i-a deschis noi oportunități profesionale.

Turnbull spune că acest stil de viață a învățat-o să aprecieze lucrurile simple și să adopte un ritm mai lent. Și deși viața pe barcă implică niște provocări, ea consideră că beneficiile depășesc inconvenientele. „Este o viață diferită, dar una care mi-a oferit libertate și oportunități pe care altfel nu le-aș fi avut”, afirmă ea.