O fostă închisoare a fost transformată într-o locuință de lux și a fost scoasă la vânzare cu un preț surprinzător

Publicat la 12:56 30 Apr 2026

Clădirea fostului tribunal și închisoare din Berwick-upon-Tweed, Northumberland, Marea Britanie, construită în 1846, a fost transformată în locuință de lux FOTO: Profimedia Images

O clădire în care, în urmă cu peste un secol, deținuții își petreceau zilele în frig și izolare a fost transformată într-o locuință modernă, cu facilități de lux. Este vorba despre fostul tribunal și închisoare din Berwick-upon-Tweed, Northumberland, Marea Britanie, construită în 1846, care a fost scoasă pe piața imobiliară pentru suma de 765.000 de lire sterline (883.000 de euro).

Imobilul, în care ultimul proces a avut loc în 1890, a trecut printr-o serie de transformări de-a lungul timpului. După ce a fost utilizat ca spațiu de birouri, clădirea a fost complet renovată în 2023 și transformată într-o casă spațioasă, cu o suprafață de aproximativ 300 metri pătrați. Astfel, un loc asociat cândva cu detenția și disperarea a devenit astăzi o locuință atractivă pentru potențiali cumpărători, spune Profimedia.

Proprietatea dispune de patru dormitoare, trei băi, o bibliotecă, o sufragerie și o bucătărie generoasă cu zonă de luat masa. Parterul, unde în trecut se desfășurau activități administrative și procesele, este utilizat în prezent ca spațiu tehnic, toaletă și zonă dedicată depozitării.

Elemente originale ale clădirii au fost păstrate pentru a conserva caracterul istoric. Celulele vechi, ferestrele adânc încastrate, podelele din piatră și tavanele înalte oferă o atmosferă distinctă, însă condițiile au fost modernizate semnificativ, inclusiv prin instalarea încălzirii în pardoseală.

De asemenea, fostele grajduri ale poliției au fost transformate într-o parcare acoperită, iar curtea interioară, utilizată cândva pentru plimbările deținuților, este acum potrivită pentru evenimente în aer liber.

Agenția imobiliară care gestionează vânzarea descrie proprietatea drept „o oportunitate rară de a deține o clădire istorică protejată, care îmbină patrimoniul cu confortul modern”.