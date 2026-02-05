„O luam razna”. O familie a renunțat la vila cu facturi de 3.500 de euro și a ales o casă în Grecia, cu costuri de patru ori mai mici

Renae și Pawel Wasik au lăsat Marea Britanie, unde costurile erau uriașe, pentru o casă în Grecia. FOTO: colja foto Instagram renaesmithmc

O familie a renunțat la vila din Marea Britanie în care plătea facturi de aproximativ 3.500 de euro, pentru o casă pe insula Lefkada din Grecia, unde cheltuielile ajung la 800 de euro pe lună. ”Pot să merg pe jos până la mare și mă trezesc simțindu-mă liberă”, a povestit Renae Wasik, care a adăugat că deși nu are confortul din Marea Britanie, a găsit liniște, o comunitate puternică și mâncare sănătoasă.

După iernile interminabile, ploioase, costurile ridicate ale traiului și melancolia permanentă din Marea Britanie, Renae Wasik a realizat că a ajuns la limita răbdării. „Simțean că înnebunesc”, mărturisește femeia de 43 de ani, specialistă în PR. „Cerul gri mă întrista și nu voiam ca fiica mea să crească în acest mediu.”

Așadar, în noiembrie anul trecut, Renae și soțul său, Pawel, au luat o decizie radicală: au părăsit Welwyn Garden City, Hertfordshire, și s-au mutat cu fiica lor de doi ani, Rocca, într-un sat mic și necunoscut majorității britanicilor: Vasiliki, pe insula Lefkada din Grecia, situată între Corfu și Kefalonia. După doar câteva luni, Renae descrie transformarea ca fiind de impact, scrie Daily Express.

„În Marea Britanie plăteam aproape 3.000 de lire (apoximativ 3.500 de euro) pe lună pentru a trăi, inclusiv chirie, taxe locale și utilități, pentru o casă cu o grădină mică”, explică ea. „Era ud, sumbru și obositor. Acum închiriem un Airbnb de sezon pentru 800 de euro (690 de lire) pe lună, pot să merg pe jos până la mare și mă trezesc simțindu-mă liberă.”

Renae, care a înființat The Atticism PR și Brand Development, are o carieră impresionantă de mai mult de 20 de ani și își povestește aventura mediteraneană pe TikTok, unde a primit peste jumătate de milion de aprecieri. „Unii spun că ‘nu e chiar așa de ușor’ să trăiești și să lucrezi în străinătate, și au dreptate”, explică ea. „Nu e ușor. Dar nici imposibil. Dacă este un obiectiv real, vei munci pentru el”.

„Lucrez în PR și ajut la promovarea insulei în presă, gratuit. Pawel este zugrav și a ajutat localnicii care aveau nevoie de muncitori calificați. Trăim într-un Airbnb de sezon, care rămâne gol toată iarna, iar când ne vom construi casa, vom angaja meșteșugari locali. Nu este o situație de doar ‘a lua, a lua, a lua’.”

Imactul psihologic al mutării s-a produs instantaneu. „În momentul în care am ajuns, eu și soțul meu ne-am privit și ne-am spus: ‘Oh, Doamne, am scăpat’”, povestește Renae. „În Marea Britanie muncești ca să trăiești, iar la sfârșitul săptămânii ești atât de obosit că vrei doar să comanzi mâncare, ceea ce este atât de scump încât trebuie să muncești și mai mult. Aici, presiunea pur și simplu a dispărut.” Ea caracterizează Marea Britanie ca fiind sufocantă.

Renae subliniază însă că viața pe insula grecească nu este o fantezie perfectă de pe o carte poștală. „Dacă ai fost în Santorini sau Mykonos și crezi că asta este viața reală, te așteaptă o surpriză”, avertizează ea. „Plouă mult. Nu există confortul alimentelor. Am slăbit 3 kilograme pentru că nu pot să gust orice atunci când vreau. Uneori, sincer, nu mai pot să privesc încă un dovlecel. Dar sacrific confortul pentru liniște.”

Un alt element neașteptat care a jucat un rol în decizia ei de a părăsi Marea Britanie a fost cel medical. După ce i s-a spus că are cancer mamar și i s-au propus niște intervenții cu care ea nu a fost de acord, a căutat soluții în străinătate. Așa a ajuns în Turcia, unde a rezolvat problema. „Am avut noroc că am plecat”, reflectează ea. „NHS are potențial, dar sistemul este haotic. Ni s-au pierdut analizele de sînge făcute, s-au anulat programări, fiica mea a fost ștearsă din sistemul de chirurgie în timp ce avea febră de 40 de grade și au refuzat să ne vadă. A fost un haos.”

Pentru Rocca, mutarea a fost o schimbare a vieții. „Soare, chiar și în decembrie.”

Rutina zilnică a familiei s-a schimbat complet. „Ne trezim fără alarme. Bem cafeaua în pat. Lucrăm până la prânz, iar Rocca se joacă afară sau pictează. Prânzul este simplu, majoritatea zilelor mâncăm plăcinte cu spanac sau salată. Apoi explorăm: plaje, orașe învecinate, numărăm pisici. Seara este relaxantă și plăcută. Gătim devreme, mâncăm pe la 17:00, poate facem o plimbare sau citim. Este liniștit și relaxant.”

Aceasta nu este doar o escapadă pe termen scurt. „Este pentru totdeauna”, confirmă Renae. „Am cumpărat un teren de 4.600 de metri pătrați cu vedere la mare, la un preț mai mic decât al unui apartament cu o cameră în Bedfordshire. Ne vom construi casa aici.” Începând din martie, familia se va muta într-o casă cu două dormitoare pentru 500 de euro (430 de lire) pe lună, aproape de feriboturi și plaje, cu un balcon plin de portocali, lămâi și mandarine.

„Vecinul nostru ne dă uleiul de măsline de care avem nevoie și îl vom ajuta la recoltare”, zâmbește Renae. „Toată lumea ajută pe toată lumea. Este o adevărată comunitate.”

Renae continuă să revină în Marea Britanie pentru angajamente profesionale sau pentru a-și vizita cele două fiice mai mari ale sale, în vârstă de 22 și 23 de ani, dar Marea Britanie nu mai simte ca acasă. „Voi reveni întotdeauna”, spune ea. „Dar acesta, acesta este locul unde ne construim viața.”