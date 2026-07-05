O nouă boală rară se răspândește în Europa. Inițial afecta doar animalele domestice, dar acum se transmite și între oameni

Între sfârșitul anului 2025 și jumătatea lui 2026 au fost confirmate mai multe focare de dermatofiloză umană în cinci țări europene. Foto: Getty Images

O boală de piele considerată până acum specifică animalelor domestice începe să ridice semne de întrebare în Europa, după ce specialiștii au identificat zeci de cazuri la oameni. Mai mult, datele arată că infecția se poate transmite prin contact fizic apropiat, inclusiv în timpul contactelor sexuale, potrivit European Centre for Disease Prevention and Control.

Potrivit unei evaluări publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), între sfârșitul anului 2025 și jumătatea lui 2026 au fost confirmate mai multe focare de dermatofiloză umană în cinci țări europene.

Boala, provocată de o bacterie care afecta în trecut doar animalele

Dermatofiloza este provocată de bacteria Dermatophilus congolensis, un agent patogen cunoscut în principal pentru infecțiile pe care le produce la bovine, oi, capre și cai. Cazurile la oameni au fost până acum extrem de rare, însă epidemiologii spun că situația pare să se schimbe.

În ultimele șase luni, Franța, Germania, Spania și Suedia au raportat 70 de cazuri confirmate, majoritatea în rândul bărbaților gay, bisexuali și al altor bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați. Cele mai multe persoane infectate au frecventat spații destinate întâlnirilor sexuale, unde contactul direct între participanți este frecvent.

Se poate transmite prin contact apropiat, inclusiv sexual

Experții consideră că cea mai probabilă cale de transmitere este contactul direct piele pe piele între persoane. De asemenea, nu este exclusă posibilitatea infectării prin intermediul suprafețelor contaminate sau al obiectelor folosite în comun.

De exemplu, în Norvegia au fost identificate zece cazuri, însă acestea nu au avut legătură cu activitatea sexuală. Persoanele infectate practicau arte marțiale, iar expunerea s-a produs fie în Norvegia, fie în timpul unor călătorii în Thailanda.

Și Austria a raportat 17 cazuri în perioada 2025 – prima jumătate a anului 2026, majoritatea la bărbați.

Cum se manifestă infecția

Pacienții au prezentat leziuni ale pielii sub formă de papule, pustule sau zone scuamoase însoțite de mâncărime, localizate în special în zona genitală și pe față. În niciunul dintre cazurile analizate nu au fost observate simptome generale severe.

Medicii spun că infecția răspunde foarte bine la tratamentul cu antibiotice administrate oral sau local, iar în unele situații leziunile s-au vindecat chiar și fără tratament.

Care este riscul pentru populație

ECDC apreciază că riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut, atât pentru că infecția este dificil de contractat, cât și pentru că boala are, în majoritatea cazurilor, o evoluție ușoară.

În schimb, riscul este considerat mai mare în cazul persoanelor care au parteneri sexuali multipli și frecventează locații unde există contact fizic apropiat între participanți. Chiar și în aceste situații, specialiștii apreciază că impactul bolii rămâne redus datorită formei clinice ușoare.

Ce recomandă specialiștii

ECDC recomandă statelor europene să continue investigațiile epidemiologice și genetice pentru a înțelege mai bine modul în care bacteria se transmite între oameni și pentru a identifica sursa inițială a focarelor.

Totodată, medicii și laboratoarele sunt îndemnați să fie atenți la apariția unor astfel de cazuri, pentru ca pacienții să beneficieze rapid de diagnostic și tratament.

Autoritățile europene recomandă și campanii de informare adresate grupurilor cu risc crescut, desfășurate în colaborare cu organizațiile comunitare, astfel încât mesajele de prevenție să fie transmise fără stigmatizarea persoanelor vizate. De asemenea, administratorii spațiilor destinate întâlnirilor sexuale sunt sfătuiți să intensifice măsurile de igienă pentru a reduce riscul de transmitere.